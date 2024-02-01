Фінансові новини
- |
- 01.02.24
- |
- 15:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ встановив довідковий курс гривні - 37,5881 грн/$1
12:51 01.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 лютого 2024 року.
|Показник
|31.01.2024
|01.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37. 5828
|37.5881
|0.01
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 лютого - 37,5627 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
ТОП-НОВИНИ
|Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
|ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України
|Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через декларування криптовалюти на десятки мільйонів гривень
|Стратегічна розбіжність. Чому на Заході не хочуть відставки Залужного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта перед підсумками засідання Банку Англії
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 37,5881 грн/$1
|Європейські фондові індекси слабшають напередодні індексу споживчих цін у ЄС та засідання Банку Англії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.02.24
|Ціни на золото зростають, незважаючи на те, що ФРС спростовує надії на швидке зниження ставок
|Азіатські акції визначаються з напрям руху, оскільки ФРС послабив очікування скорого зниження ставок
|Долар наблизився до 7-тижневого максимуму через розвіювання надій на зниження ставок ФРС у березні
Бізнес
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)