Європейські фондові індекси слабшають напередодні індексу споживчих цін у ЄС та засідання Банку Англії

Європейські фондові ринки падають в четвер, оскільки інвестори засвоїли підсумки останнього засідання Федеральної резервної системи та зростання корпоративних доходів напередодні публікації даних щодо інфляції в єврозоні та останнього рішення Банку Англії щодо грошово-кредитної політики.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,6% .

Банк Англії став останнім великим центральним банком, який проведе засідання щодо визначення політики, і очікується, що пізніше в четвер він збереже відсоткові ставки без змін на підвищених рівнях.

Інфляція залишається вищою за цільовий показник центрального банку в 2%, але різко знизилася з 41-річного максимуму в 11,1%, що спостерігався в жовтні 2022 року, і, таким чином, політики можуть використати цей випадок, щоб припустити, що вони обережно рухаються до зниження процентних ставок.

Федеральна резервна система США зберегла відсоткові ставки без змін, але голова Джером Пауелл применшив будь-які надії на швидке зниження, заявивши, що інфляція, як і раніше, перевищує цільовий показник ФРС, і це, ймовірно, не дозволить політикам знизити ставки на наступному засіданні, в березні.

Європейський центральний банк також зберіг свою грошово-кредитну політику без змін минулого тижня, але висловив упевненість у тому, що інфляція береться під контроль, що посилило і так широко поширені ставки на те, що пом'якшення політики може початися на провесні.

Дані інфляції в єврозоні будуть опубліковані пізніше в ході сесії, при цьому січневий індекс споживчих цін, як очікується, впаде до 2,7% порівняно з 2,9% попереднього місяця.

Банківський сектор буде у центрі уваги Європи у четвер, оскільки сезон квартальних звітів триває повним ходом.

Акції Deutsche Bank зросли на 1% після того, як чистий прибуток німецького кредитора у четвертому кварталі значно перевершив очікування, а також було оголошено про плани збільшити викуп акцій та дивіденди на 50%.

Акції BNP Paribas впали більш ніж на 8% після того, як квартальний прибуток французького банківського гіганта не виправдав очікувань, що призвело до перегляду у бік зниження цільових показників прибутку на 2025 рік.

Акції Julius Baer впали на 1,1% після того, як швейцарський керуючий активами повідомив про величезні чисті кредитні збитки, пов'язані з його участю в гіганті нерухомості та роздрібної торгівлі Signa Holding, що спонукало генерального директора Філіпа Рікенбахера піти.

Крім того, акції Shell зросли на 1% після того, як нафтова компанія повідомила про прибуток у 2023 році у розмірі $28 млрд, що перевищило очікування, що дозволило їй збільшити дивіденди та одночасно оголосило про програму зворотного викупу акцій на суму $3,5 млрд.

Акції Sanofi впали на 2,2% після того, як операційний прибуток французького виробника ліків у четвертому кварталі знизився на 5% через конкуренцію з боку відомих ліків від розсіяного склерозу.

Акції Adidas впали більш ніж на 8% після того, як німецький виробник спортивного одягу розчарувався у своєму прогнозі на 2024 рік через обмежений прибуток від розпродажу останніх запасів взуття Yeezy після розриву з Каньє Вестом.