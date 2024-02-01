Ціни на золото зростають, незважаючи на те, що ФРС спростовує надії на швидке зниження ставок

Ціни на золото зросли в четвер, і їх не зупинила заява Федеральної резервної системи про те, що вона, швидше за все, буде утримувати відсоткові ставки на високому рівні протягом більш тривалого часу, в той час як покупки активів-притулків на тлі конфлікту, що триває на Близький Схід також допомогли жовтому металу.

Коментарі ФРС спровокували різкий розворот на ризикованих ринках, особливо на фондових ринках. Це, своєю чергою, сприяло збільшенню попиту на золото як прихісток. Жовтому металу також сприяло зростання попиту на тлі загострення конфлікту між силами під керівництвом США і угрупуванням хуситів, що базується в Ємені.

Спотове золото о 06:22 EET зросло на 0,3% до 2045,21% за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у березні впали на 0,2% до 2062,40 долара за унцію. Ця нерівність підкреслює зростання попиту на фізичне золото у короткостроковій перспективі.

Подальше зростання жовтого металу стримувалося різким відновленням долара, який торгувався поблизу семитижневих максимумів.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральному банку ще зарано розглядати питання щодо зниження відсоткових ставок, особливо в березні, враховуючи, що інфляція все ще залишається тривкою.

Але ця яструбина риторика була певною мірою спростована тим, що Пауелл все ще залишив двері відчиненими для можливого зниження процентних ставок цього року. Пауелл також відзначив стійкість економіки США, що зберігається, і очікував подальшого зниження інфляції в найближчі місяці.

Коментарі Пауелла посилили зростання бетів (bets) на те, що ФРС почне знижувати ставки до травня. CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні ФРС з ймовірністю 63%. Інструмент також показує, що трейдери оцінюють велику ймовірність того, що базова ставка в США до кінця 2024 року перебуватиме в діапазоні від 3,75% до 4,0% порівняно з поточним максимумом 5,25%-5,5%.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують зниження ставок у травні та зберігають думку, що ФРС знизить ставки загалом п'ять разів у 2024 році.

Перспектива зниження ставок за кредитами є гарною ознакою для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативні витрати купівлі злитків.

Серед промислових металів ціни на мідь упали у четвер, оскільки трейдери зафіксували прибуток від зростання до місячних максимумів на попередній сесії.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,6% до $3,8705 за фунт.

Нещодавнє зростання цін на червоний метал було викликане головним чином оптимізмом з приводу Китаю, оскільки найбільший у світі імпортер міді вжив додаткових заходів стимулювання для підтримки відновлення економіки.

Однак дані за січень показали стійку економічну слабість. Офіційні дані індексу менеджерів із закупівель, опубліковані у середу, показали, що виробничий сектор продовжує скорочуватися, тоді як приватне дослідження, опубліковане у четвер, вказує на стагнацію зростання у цьому секторі.

Поглиблена криза в секторі нерухомості Китаю також вплинула на настрої після того, як суди зобов'язали забудовника China Evergrande Group, який зазнає труднощів, ліквідувати компанію.