Азіатські акції визначаються з напрям руху, оскільки ФРС послабив очікування скорого зниження ставок

Азіатські акції у четвер були різноспрямовані, перейнявши слабкість Волл-стріт після того, як Федеральна резервна система спростувала очікування зниження відсоткових ставок вже у березні 2024 року.

Японський індекс Nikkei 225 та австралійський ASX 200 показали найгірші результати за день, втративши від 0,8% до 1%, оскільки зниження схильності до ризику призвело до того, що трейдери зафіксували недавній прибуток. Nikkei відірвався від 34-річного максимуму, а ASX 200 втратив із поля зору рекордний пік.

Слабкість японських акцій також була викликана агресивними сигналами Банку Японії. Нещодавній огляд думок Банку Японії показав, що політики обговорювали можливість короткострокового виходу із ультра-голубини політики банку.

Більшість регіональних ринків слабо випереджали Волл-стріт після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що банк не поспішає розпочинати зниження відсоткових ставок, особливо до березня 2024 року.

Але Пауелл зазначив, що економіка США залишається стійкою і мало не оголосив про перемогу над інфляцією. Це підживило бети (bets) на те, що зниження ставок ФРС буде відкладено всього на кілька місяців, і зараз ринки готуються до травневого зниження ставок.

Деякі аналітики також заявили, що ФРС потенційно може значно знизити ставки цього року, щоб компенсувати затримку зниження ставок.

Плани ФРС щодо зниження відсоткових ставок були ключовим моментом для азіатських фондових ринків з огляду на те, що вони, як очікується, значною мірою вплинуть на масштаби потоків капіталу в регіон у найближчі місяці.

На азіатських ринках у четвер ситуація була неоднозначною. Південнокорейський індекс KOSPI додав 1,2%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,9% та 0,4% відповідно, відновившись майже з багаторічних мінімумів, незважаючи на стійкі ознаки економічної слабкості в країні.

Гонконгський Hang Seng показав найкращий результат в Азії, піднявшись майже на 2% після різких втрат на початку цього тижня.

Приватне опитування показало у четвер, що виробничий сектор Китаю в січні виріс, як і очікувалося. Але темпи зростання залишалися слабкими: дані в четвер також були опубліковані лише через день після того, як офіційне опитування показало стійку слабкість у секторі.

Окремі дані показали, що продаж нових будинків у Китаї різко впав у січні, сигналізуючи про незначне полегшення кризи, що поглиблюється, на ринку нерухомості в країні.

Нещодавні заходи грошово-кредитного стимулювання з боку китайського уряду забезпечили обмежене зростання акцій, при цьому звіти вказують на те, що місцеві установи, які підтримує уряд, були основними спонсорами короткочасного ралі на початку січня. Але місцеві акції на початку цього тижня повернули назад це ралі.