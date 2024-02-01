Долар наблизився до 7-тижневого максимуму через розвіювання надій на зниження ставок ФРС у березні

У четвер долар утримувався поблизу семитижневого максимуму до євро, досягнутого після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл відмовився від ідеї зниження процентної ставки в США вже в березні.

Єна, однак, утримала зростання, що сталося напередодні, на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій, оскільки проблеми регіонального американського кредитора New York Community Bancorp викликали прагнення до більш безпечних активів.

Фунт стерлінгів загалом залишався стабільним напередодні політичного рішення Банку Англії, а інвестори шукали підказки про те, коли ставки у Великій Британії впадуть.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика шести основних валют, включаючи євро, єну та британський фунт, у другій половині дня в Азії залишився на рівні 103,60 після зростання на 0,19% у середу.

Він залишається близьким до недавнього максимуму 103,82, досягнутого в понеділок цього тижня і вівторок минулого тижня, який раніше не спостерігався з 13 грудня.

Курс долара підтримали економічні дані США, які передбачають, що ФРС може зачекати довше, перш ніж знижувати відсоткові ставки.

Пауелл напередодні ввечері дав валюті ще один поштовх, назвавши березневе зниження "не базовим сценарієм".

"Я не думаю, що комітет досягне рівня впевненості до часу березневого засідання, щоб пом'якшити політику, "але це ще належить побачити", - сказав Пауелл на прес-конференції після того, як представники ФРС залишили ставки без змін.

"Мовчання ФРС щодо термінів перших скорочень тримає ринки у напрузі (і), ймовірно, долар виграє від цієї затримки", - сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний форекс-дилер Convera.

«Однак очікування ринком потенційного зниження ставок цього року може, зрештою, підірвати стійкість долара», - додав він.

«Я сказав би, що на ринку є деякі побоювання, що ФРС знадобиться занадто багато часу, щоб знизити ставки, і це означатиме, що їм необхідно перейти до нижчої термінальної ставки, ніж спочатку передбачалося».

Трейдери зараз оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки в березні, у 38% порівняно з 59% перед рішенням ФРС. Місяць тому вірогідність оцінювали у 89%.

Проте ринок, як і раніше, готовий до скорочення майже на 150 базисних пунктів протягом цього року.

Євро впав на 0,12% до $1,0805, повернувшись до мінімуму середи в $1,0795, найнижчого рівня з 13 грудня.

Стерлінг втратив 0,09% до $1,2676. Банк Англії, швидше за все, збереже відсоткові ставки без змін, але ринки вже повністю зарахували їхнє зниження до червня.

По відношенню до японської валюти долар упав на 0,11% до 146,775 єни, поглибивши падіння, яке у середу склало 0,47%.

Валютна пара має тенденцію відстежувати довгострокову прибутковість американських облігацій, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій у четвер склала близько 3,94%, що нижче за рівень закриття вівторка в 4,057%, незважаючи на менш миролюбний тон Пауелла.

«Що стосується прибутковості за 10-річними облігаціями, то, чи збирається ФРС діяти в березні чи травні, набагато менш важливо», - сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Травень виглядає досить гарною ставкою, враховуючи кількість новин про інфляцію, які ФРС отримуватиме найближчим часом (і) цінова поведінка передбачає, що ринок теж думає так само».

Прибутковість американських облігацій, що рухається обернено пропорційно до цін на облігації, впала перед рішенням ФРС, оскільки акції New York Community Bancorp впали після того, як компанія скоротила дивіденди і оголосила про несподіваний збиток.

Інвестори скуповували казначейські облігації США на тлі побоювань щодо стану інших регіональних кредиторів.

"Звичайно, було вражаюче, що найбільша зміна прибутковості UST відбулася за кілька годин до засідання FOMC, а не після нього", - сказав Шон Келлоу, валютний стратег Westpac.

Однак, «якщо ринки визнають рефлекторну реакцію на новини про регіональні банки надмірною реакцією, то менш миролюбний FOMC стане ключовою історією найближчими днями, підтримуючи долар США», додав він.