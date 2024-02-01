Волл-стріт закрилася зниженням після того, як ФРС зберегла ставки на стабільному рівні та виключила можливість зниження ставок у березні

Фондові індекси США впали в останній торговий день січня після того, як Федеральна резервна система зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні, не виправдавши сподівань на зниження процентних ставок уже у березні.

Три основні фондові індекси США вже були послаблені через слабкість акцій технологічних компаній та суміжних з ними компаній з великою капіталізацією після розчаруючих результатів Alphabet.

Усі троє збільшили втрати після заяви ФРС та наступної прес-конференції голови Джерома Пауелла. Індекс S&P 500 закрився з самим стрімким денним падінням з 21 вересня.

Усі три індекси, як і раніше, продемонстрували зростання за місяць.

Як і очікувалося, Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) залишив ключову ставку без змін на рівні 5,25-5,50% на тлі поступового охолодження інфляції та стійкості економіки.

У своїй заяві FOMC заявив, що "не очікує, що буде доцільним скорочувати цільовий діапазон доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%", розчаровуючи інвесторів, які сподівалися на швидкий "голубиний" поворот.

"У заяві ФРС не було жодних сюрпризів", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «Схоже, що подальше підвищення ставок не обговорюється, і це позитивно, але інвесторам слід продовжувати чекати на вищі ставки протягом тривалого часу, оскільки ми все ще далекі від тих економічних даних, які підштовхнуть ФРС до зниження ставок".

Індекси почали рухатися розворотом після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що FOMC впевнений, що зниження ставок буде доцільним, як тільки буде підтверджено, що інфляція приборкана, але фактично виключив зниження ставок у березні.

"Хороша новина полягає в тому, що ми можемо забути про подальше посилення політики", - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег компанії B. Riley Wealth у Нью-Йорку. «Погана новина полягає в тому, коли, а не якщо, вони збираються знизити ставки, і це "коли" було відсунуто на межу консенсусу».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 317,01 пункту, або 0,82%, до 38 150,30, S&P 500 втратив 79,32 пункту, або 1,61%, до 4 845,65, а індекс Nasdaq Composite втратив 345, 88 пунктів, або 2,23%, до 15 164,01.

Усі 11 основних фондових індексів США закрилися в мінусі, при цьому акції компаній зв'язку та технологічних компаній зазнали найбільших процентних втрат.

Сезон звітності за четвертий квартал перейшов у прискорений темп: майже кожна п'ята компанія з індексу S&P 500 планує звітувати цього тижня.

Наразі результати опублікували 176 осіб. За даними LSEG, з них 80% перевершили очікування.

Аналітики тепер очікують, що сукупне зростання прибутку S&P 500 у четвертому кварталі складе 6,1% у річному обчисленні, що краще за прогноз LSEG на 4,7% на кінець кварталу.

Акції Alphabet Inc впали на 7,5% наступного дня після того, як материнська компанія Google повідомила про продаж реклами, що розчаровує, і прогнозувала збільшення капітальних витрат для розширення можливостей штучного інтелекту.

Microsoft Corp також прогнозує зростання витрат на розробку функцій штучного інтелекту, але її квартальні результати перевершили очікування аналітиків. Востаннє її акції впали на 2,7%.

Акції New York Community Bancorp впали на 37,7%, досягнувши найнижчого рівня за більш ніж два десятиліття після повідомлення про несподіваний збиток та скорочення дивідендів. Індекс KBW Regional Bank знизився на 6%.

Ряд економічних показників, опублікованих у середу, включаючи вартість зайнятості в четвертому кварталі та індекс зайнятості ADP, передбачає деяке послаблення на ринку праці, яке ФРС розглядає як необхідну попередню умову зниження інфляції до річного цільового показника в 2%.

На NYSE емітентів, що падають, перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 3 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 326 нових максимумів і 56 нових мінімумів.

На Nasdaq 1136 акцій зросли, а 3160 впали, оскільки акції, що падають, перевищували за чисельністю розвиваються приблизно у співвідношенні 2,8:1.

Індекс S&P 500 встановив 59 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуми, а індекс Nasdaq зафіксував 132 нових максимуми та 125 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 13,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.