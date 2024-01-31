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АНАЛІТИКА

Долар США слабо зміцнюється до основних валют перед публікацією підсумків засідання ФРС

14:37 31.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу, ринок очікує підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Трейдери вважають, що ФРС не змінюватиме базову процентну ставку на цьому засіданні, пише Market Watch. При цьому вони очікують, що голова американського ЦБ Джером Пауелл залишить відкритою можливість зниження ставки в березні. Наразі трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС розпочне пом'якшення політики саме в березні, у 50%, за даними CME FedWatch.

Підсумки засідання Федрезерву буде підбито в середу о 21:00 EET, пресконференція Пауелла розпочнеться о 21:30 EET.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0840 порівняно з $1,0846 на закриття попередньої сесії.

Статдані з Франції, опубліковані в середу, показали уповільнення інфляції в країні цього місяця до мінімуму з січня 2022 року. Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, збільшилися на 3,4% у річному вираженні після підйому на 4,1% у грудні, повідомило Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані.

Курс фунта до долара становить $1,2685 проти $1,2701 за підсумками торгів у вівторок.

У четвер відбудеться засідання Банку Англії. Британський ЦБ може заявити про несподівано швидкий прогрес у сповільненні інфляції в країні, пише газета Financial Times із посиланням на думки аналітиків. Його заява за підсумками засідання супроводжуватиметься новою порцією прогнозів, у яких, імовірно, будуть відображені очікування подальшого ослаблення інфляції.

"Банк Англії визнає чіткий прогрес щодо сповільнення темпів зростання цін, але зазначить, що проголошувати перемогу над інфляцією поки що зарано", - говорить економіст JPMorgan із Великої Британії Аллан Монкс.

Курс долара в парі з єною підвищилася до 147,79 єни проти 147,61 єни на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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