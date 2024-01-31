Світовий попит на золото в IV кв. знизився на 12%, за підсумками 2023 р. - на 5%

Світовий попит на золото у 2023 році знизився на 5% і становив 4,448 тис. тонн, підрахував World Gold Council (WGC).

Закупівлі з боку центробанків, близькі до рекорду 2022 року, і стійкий попит на ювелірні прикраси частково компенсували суттєвий відтік з ETF.

При цьому в IV кварталі загальний попит на золото впав на 12%, до 1,15 тис. тонн, але це багато в чому пояснюється тим, що в IV кварталі 2022 року показники були рекордними. Порівняно із середніми цифрами за останні п'ять років попит наприкінці 2023 року залишався вищим на 8%.

Світовий видобуток золота у 2023 році становив 3,644 тис. тонн, зокрема 931 тонна - у IV кварталі.