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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,5828 грн/$1
12:59 31.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 31 січня 2024 року.
|Показник
|30.01.2024
|31.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.8879
|37.5828
|-0.81
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 31 січня - 37,8746 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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