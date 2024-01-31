Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції торгуються різноспрямовано напередодні рішення ФРС

12:22 31.01.2024 |

Фінанси

 

У середу європейські фондові ринки торгуються неоднозначно, оскільки інвестори засвоюють потік корпоративних доходів та даних щодо регіональної інфляції перед завершенням першого цього року засідання Федеральної резервної системи.

О 10:30 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%, а CAC 40 у Франції торгувався зі зростанням на 0,1%.

Споживчі ціни у Франції в січні впали, що підвищило можливість того, що Європейський центральний банк може почати пом'якшення грошово-кредитної політики швидше, ніж передбачалося раніше.

Індекс споживчих цін у Франції у січні впав на 0,2% у місячному вимірі, що призвело до річного зростання на 3,1% порівняно з 3,7% у попередньому місяці.

Інфляційні дані в Німеччині будуть опубліковані пізніше в ході сесії, до виходу даних по єврозоні в четвер, і значне зниження може вплинути на політиків ЄЦБ, з огляду на те, що в регіоні важко знайти зростання.

Дані, опубліковані цього тижня, показали, що єврозона ледве уникла рецесії у другій половині 2023 року, але економіка Німеччини, яка домінує у блоці, скоротилася за останні три місяці 2023 року.

Крім того, роздрібні продажі в Німеччині в грудні впали на 1,6% порівняно з попереднім місяцем, що говорить про те, що споживачі країни, як і раніше, перебувають у стані крайнього стресу.

Тим не менш, у середу торгові діапазони, ймовірно, будуть вузькими напередодні дводенного засідання Федеральної резервної системи з визначення політики.

Очікується, що центральний банк США збереже відсоткові ставки без змін. Інвестори шукатимуть підказки щодо того, коли може початися зниження ставок.

Корпоративний сектор також перебуває в центрі уваги у середу, оскільки сезон квартальних звітів набирає повної сили.

Акції H&M впали на 9,1% після того, як другий за величиною рітейлер модного одягу в Європі призначив нового генерального директора Деніела Ервера, щоб струснути свою діяльність після того, як операційний прибуток за період вересень-листопад виявився нижчим за очікування.

Акції Santander зросли на 1,2% після того, як іспанський кредитор повідомив про рекордно високий прибуток за останній квартал 2023 року, оскільки високі доходи від кредитування в Європі та Бразилії допомогли йому компенсувати збитки в Аргентині.

Акції GSK впали на 0,7% після того, як чистий прибуток британського виробника ліків у 2023 році різко впав після того, як величезний прибуток від виділення підрозділу з виробництва споживчих товарів Haleon спотворила результати попереднього року.

Акції Novo Nordisk зросли на 1,9% після того, як датський виробник ліків повідомив про операційний прибуток, що перевищив очікування в четвертому кварталі, а також прогнозував ще один рік рекордних двозначних продажів і зростання операційного прибутку завдяки своєму популярному препарату для схуднення Wegovy.

Інвестори також вивчатимуть результати деяких технологічних гігантів США, які домінували в торговій активності минулого року або близько того: Microsoft перевершила ринкові оцінки за квартальним прибутком і виручкою, тоді як батьківська компанія Google Alphabet розчарувала тим, що продаж реклами у святковий сезон виявився нижче за очікування.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5627
  0,3119
 0,82
EUR
 1
 40,7067
  0,3778
 0,92

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7152  0,07 0,17 38,2591  0,08 0,22
EUR 40,9304  0,07 0,17 41,7030  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,33 0,86 37,5900  0,31 0,82
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес