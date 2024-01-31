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Європейські акції торгуються різноспрямовано напередодні рішення ФРС
12:22 31.01.2024 |
У середу європейські фондові ринки торгуються неоднозначно, оскільки інвестори засвоюють потік корпоративних доходів та даних щодо регіональної інфляції перед завершенням першого цього року засідання Федеральної резервної системи.
О 10:30 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%, а CAC 40 у Франції торгувався зі зростанням на 0,1%.
Споживчі ціни у Франції в січні впали, що підвищило можливість того, що Європейський центральний банк може почати пом'якшення грошово-кредитної політики швидше, ніж передбачалося раніше.
Індекс споживчих цін у Франції у січні впав на 0,2% у місячному вимірі, що призвело до річного зростання на 3,1% порівняно з 3,7% у попередньому місяці.
Інфляційні дані в Німеччині будуть опубліковані пізніше в ході сесії, до виходу даних по єврозоні в четвер, і значне зниження може вплинути на політиків ЄЦБ, з огляду на те, що в регіоні важко знайти зростання.
Дані, опубліковані цього тижня, показали, що єврозона ледве уникла рецесії у другій половині 2023 року, але економіка Німеччини, яка домінує у блоці, скоротилася за останні три місяці 2023 року.
Крім того, роздрібні продажі в Німеччині в грудні впали на 1,6% порівняно з попереднім місяцем, що говорить про те, що споживачі країни, як і раніше, перебувають у стані крайнього стресу.
Тим не менш, у середу торгові діапазони, ймовірно, будуть вузькими напередодні дводенного засідання Федеральної резервної системи з визначення політики.
Очікується, що центральний банк США збереже відсоткові ставки без змін. Інвестори шукатимуть підказки щодо того, коли може початися зниження ставок.
Корпоративний сектор також перебуває в центрі уваги у середу, оскільки сезон квартальних звітів набирає повної сили.
Акції H&M впали на 9,1% після того, як другий за величиною рітейлер модного одягу в Європі призначив нового генерального директора Деніела Ервера, щоб струснути свою діяльність після того, як операційний прибуток за період вересень-листопад виявився нижчим за очікування.
Акції Santander зросли на 1,2% після того, як іспанський кредитор повідомив про рекордно високий прибуток за останній квартал 2023 року, оскільки високі доходи від кредитування в Європі та Бразилії допомогли йому компенсувати збитки в Аргентині.
Акції GSK впали на 0,7% після того, як чистий прибуток британського виробника ліків у 2023 році різко впав після того, як величезний прибуток від виділення підрозділу з виробництва споживчих товарів Haleon спотворила результати попереднього року.
Акції Novo Nordisk зросли на 1,9% після того, як датський виробник ліків повідомив про операційний прибуток, що перевищив очікування в четвертому кварталі, а також прогнозував ще один рік рекордних двозначних продажів і зростання операційного прибутку завдяки своєму популярному препарату для схуднення Wegovy.
Інвестори також вивчатимуть результати деяких технологічних гігантів США, які домінували в торговій активності минулого року або близько того: Microsoft перевершила ринкові оцінки за квартальним прибутком і виручкою, тоді як батьківська компанія Google Alphabet розчарувала тим, що продаж реклами у святковий сезон виявився нижче за очікування.
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