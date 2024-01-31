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АНАЛІТИКА

Азіатські акції чекають на щомісячні втрати на тлі уповільнення зростання Китаю

08:20 31.01.2024 |

Фінанси

 

Азіатські акції в середу значно впали, тоді як австралійський долар упав після несподівано м'яких даних щодо внутрішньої інфляції та підвищення прибутковості короткострокових казначейських облігацій напередодні рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою.

Китайські ринки похитнулися після того, як офіційне опитування підприємств показало, що виробнича активність Китаю в січні скорочувалася четвертий місяць поспіль.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії знизився на 0,5% і наближався до щомісячної втрати 5%, перервавши двомісячну серію перемог.

Частково це сталося через різкий розпродаж на китайських ринках на тлі занепокоєння з приводу відсутності великих стимулюючих заходів з боку влади для підтримки економіки та послаблення довіри інвесторів.

Занепокоєння щодо проблемного сектору нерухомості країни також продовжує чинити тиск, оскільки інвестори чекають, щоб побачити, як розвиватиметься ліквідація гіганта нерухомості China Evergrande Group.

Індекс блакитних фішок Китаю, який цього місяця опустився до найнижчого рівня з 2019 року, знизився на 0,7% за день і знизився приблизно на 6% за січень, відзначивши шосте щомісячне зниження поспіль.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив більше 1% через акції компаній у сфері нерухомості та технологій і знаходився на шляху до гіршого січневого показника з 2016 року.

Пекін втрутився, щоб закласти основу свого сповзаючого фондового ринку, включаючи глибоке скорочення резервних вимог банків.

"На мій погляд, є цілком очевидна ознака того, що вони більше не хочуть, щоб ринок падав", - сказав Марк Метьюз, керівник відділу досліджень в Азії Bank Julius Baer, на брифінгу з перспектив у Сінгапурі у вівторок.

«Аж до минулого тижня вони чомусь думали, що їм зійде лише маленька дрібниця, і хтось, мабуть, десь вирішив, що насправді ні, нам потрібно робити більше».

Японський індекс Nikkei, який на той час був одним із лідерів в Азії, схоже, завершить місяць із зростанням більш ніж на 7%, що є найкращим показником січня за більш ніж десятиліття.

Востаннє індекс знизився на 0,5% на тлі зростаючих очікувань неминучої зміни монетарної політики Банку Японії.

Зведення думок на січневому засіданні центрального банку, опубліковане в середу, показало, що політики обговорювали ймовірність короткострокового виходу із негативних відсоткових ставок та можливі сценарії поетапного згортання масштабної програми стимулювання банку.
За матеріалами: Reuters
 

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