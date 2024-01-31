Долар націлений на місячне зростання, оскільки ринки чекають на ФРС

У середу долар досяг найбільшого місячного зростання з вересня, а єна - найбільш різкого падіння майже за рік, оскільки трейдери чекають на рішення США за ставками наприкінці січня.

Цього місяця долар зміцнився на 2% по відношенню до кошика основних валют, оскільки ринки знизили очікування щодо швидкості та масштабу зниження ставок після сильних економічних даних США та опором з боку центральних банків.

Тим часом у Японії помірне зростання заробітної плати та охолодження інфляції послабили очікування підвищення, внаслідок чого єна впала більш ніж на 4% по відношенню до долара у січні, що стало найбільшим падінням з лютого 2023 року.

На торгах в Азії долар залишався стабільним на рівні $1,0844 за євро і трохи послабшав до 147,23 єни, а зведення, що показує обговорення припинення негативних процентних ставок на січневому засіданні Банку Японії, допомогло підтримати ієну.

Індекс долара востаннє перебував на позначці 103,36. Стерлінг вагався на рівні $1,2698.

Очікується, що пізніше Федеральна резервна система збереже процентні ставки в США на стабільному рівні, але відбудеться її різке зниження через відмову від формулювань, що вказує на те, що Федеральна резервна система зважує можливість подальшого підвищення.

Ф'ючерси на процентні ставки оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у березні приблизно 43% порівняно з 73% на початку року.

"Реакція ринку на засідання (ФРС) та його вплив на більшість ринків активів, швидше за все, значною мірою залежатиме від впливу на ймовірність зниження ставок на березневому засіданні", - сказав головний міжнародний стратег Deutsche Bank Алан Раскін.

Ціноутворення має тенденцію впливати на курс євро/долар, зазначив він, із ймовірністю 50 на 50, що відповідає євро на рівні $1,087. "100% ймовірність зниження ставки вказує на курс євро/долар на рівні $1,1080, тоді як зниження ставки, яке повністю виключено в березні, вкаже шлях до курсу євро/долар на рівні $1,0660", - сказав він. .

Попереду очікуються засідання ФРС та дані щодо інфляції у Європі. Інфляція в Австралії виявилася трохи нижчою за прогнози економістів, що підтверджує ставку на те, що центральний банк готовий піти на підвищення.

Австралійський долар упав на 0,2% до $0,6588. Новозеландський долар залишався стабільним на рівні $0,6133.

Очікування зниження відсоткових ставок в Китаї викликали сильне ралі на ринку облігацій цього місяця, в той час як юань опинився під тиском втечі з фондових ринків Китаю.

У середу китайська валюта трималася на рівні 7,1781, знизившись на 1% за місяць. Як показало офіційне дослідження, виробнича активність Китаю в січні падала четвертий місяць поспіль, що свідчить про те, що сектор, що розрісся, відчуває труднощі з нарощуванням темпів.