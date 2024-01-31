Nasdaq закрився зниженням напередодні великих доходів від технологічних компаній

Технологічний індекс Nasdaq втратив позиції у вівторок, оскільки ринок очікував на сплеск гучних корпоративних доходів, а Федеральна резервна система зібралася на засідання з грошово-кредитної політики.

Індекс S&P 500 закрився номінальним зниженням після досягнення нового внутрішньоденного максимуму, тоді як індекс Доу-Джонса закрився вище.

Акції Alphabet Inc і Microsoft Corp впали в ході розширених торгів після того, як компанії опублікували квартальні звіти про прибутки та збитки.

«Існує велике занепокоєння з приводу початку публікації звітів про прибутки та збитки «чудової сімки»», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. "Акції показали себе неймовірно добре, і зараз висловлюється певна обережність, і, можливо, це правильно".

Економічно чутливі сектори, такі як Dow Transports, чіпи та мала капіталізація, відставали від ширшого ринку.

Міністерство праці повідомило про несподіване зростання кількості вакансій, натякнувши, що ринок залишається надто стійким, щоб ФРС могла розглядати можливість зниження ключової ставки вже у березні.

Очікується, що в середу ФРС завершить своє засідання щодо політики рішенням залишити ключову процентну ставку на рівні 5,25%-5,50%. Супровідна заява та наступна прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла будуть аналізуватися на предмет підказок про терміни та кількість зниження ставок цього року.

«Я шукатиму формулювання, які відповідають тій сюжетній лінії, яку ми сподіваємося побачити у 2024 році, про те, що десь у другому кварталі ми побачимо початок зниження ставок», - додав Туз. «Я прислухатимуся до слів, які підтверджують, що це найімовірніший сценарій».

Сезон звітності за четвертий квартал перейшов у прискорений темп: на даний момент заяви зробили 144 компанії з індексу S&P 500. За даними LSEG, з них 78% показали прибуток, що перевершив консенсус.

Загалом аналітики тепер очікують, що зростання прибутку в четвертому кварталі становитиме 5,5% порівняно з минулим роком, порівняно з 4,7%, що спостерігалося на початку місяця, як показали дані LSEG.

Акції United Parcel Service впали на 8,2% після того, як компанія з доставки посилок опублікувала невтішний прогноз річного виторгу, що чинило тиск на перевезення.

Акції General Motors підскочили на 7,8% після того, як автовиробник надав оптимістичний прогноз прибутку на 2024 рік і пообіцяв акціонерам більше повернення капіталу.

Акції Ford Motor зросли на 2%.

Індекс S&P 500 знизився на 0,06% і закрився на позначці 4924,97 пунктів. Індекс Nasdaq Composite впав на 0,76% до 15 509,90 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,35% до 38 467,31 пунктів.

Шість з 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з фінансовим сектором, на 1,2%, за яким був приріст в енергетиці на 1,01%.

Акції Boeing Co впали на 2,3% напередодні квартального звіту про прибутки та збитки, який очікується напередодні відкриття у середу. Пильну увагу до авіавиробника посилює аварія 737 MAX 7 5 січня.

Акції Citigroup та Bank of America зросли більш ніж на 3% після підвищення рейтингів від Morgan Stanley, внаслідок чого індекс банків S&P 500 піднявся на 2,1%.

Акції Johnson Controls впали на 3,8% після того, як постачальник будівельних товарів знизив оцінку прибутку за весь рік, а акції MSCI зросли на 9,3% після того, як глобальний постачальник індексів повідомив про більш високий прибуток у четвертому кварталі.

Акції Super Micro Computer зросли на 3,5% після того, як продавець серверів прогнозував вищі, ніж очікувалося, квартальні продажі.

Зростання випуску індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 1,2 до одного.

На фондовому ринку США кількість акцій, що падають, перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 1,4 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 80 нових максимумів і жодного нового мінімуму. Nasdaq зафіксував 126 нових максимумів та 75 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.