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Обсяг готівкової гривні в обігу збільшився за рік на 48 мільярдів
Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, упродовж 2023 року збільшилася на 6,7%, або на 48,3 млрд грн. Станом на початок січня вона становила 764,4 млрд грн.
Про це свідчать дані Національного банку.
Водночас зазначається, що темпи зростання готівки в обігу минулого року виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Тоді цей показник зріс на 14,1%, що пояснювалося високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору.
Загалом у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на 6,7 млрд грн.
На одного жителя України на початок цього року припадало 66 банкнот і 177 монет (на 1 січня 2023 року - 71 та 169 шт. відповідно).
Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет - 10 копійок (28,3 % та 28,2% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот у 50 гривень, а монет - 10 гривень (4,6% та 1,4%).
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