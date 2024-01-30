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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро та єни, помірно зростає до фунта

14:46 30.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо змінюється в парах з євро і японською єною вдень у вівторок, водночас помірно зміцнюється відносно фунта стерлінгів в очікуванні рішення Федеральної резервної системи за ставкою і виступу глави ФРС Джерома Пауелла.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,2%, ширший WSJ Dollar Index стабільний.

Підсумки дводенного засідання Федрезерву будуть оприлюднені о 21:00 EET у середу, і аналітики загалом упевнені, що регулятор збереже ключову процентну ставку в поточному діапазоні 5,25-5,5% річних. Традиційна пресконференція Пауелла стартує через пів години після оголошення ставки.

Нещодавні коментарі представників Федрезерву свідчать про те, що керівництво регулятора загалом задоволене ситуацією в економіці та прогресом у справі уповільнення інфляції, написали аналітики Bank of America під керівництвом Майкла Гапена. Це може бути аргументом на користь зниження ставки на наступному засіданні, однак такого сигналу вони подавати не будуть.

У четвер засідання проведе Банк Англії, і трейдери також очікують збереження ставки на колишньому рівні в 5,25% річних, максимальному з 2008 року.

Тим часом у вівторок стало відомо, що ВВП єврозони в четвертому кварталі 2023 року не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, а в річному вираженні економіка єврозони збільшилася на 0,1%.

Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у жовтні-грудні знизиться на 0,1% у поквартальному вираженні й не зміниться в річному, за даними Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0845 порівняно з $1,0834 на закриття попередньої сесії, євро додає приблизно 0,1%.

Курс фунта до долара знизився на 0,2% і становить $1,2681 проти $1,2711 за підсумками торгів у понеділок.

Вартість долара в парі з єною опустилася менш ніж на 0,1%, до 147,40 єни порівняно з 147,50 єни за підсумками попередньої сесії.

Як стало відомо у вівторок, безробіття в Японії в грудні знизилося до 2,4% з 2,5% місяцем раніше, оновивши мінімум із січня минулого року. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, не передбачав зміни показника.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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