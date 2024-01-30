Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити

Кабінет Міністрів пролонгував на один рік строк кредитування субʼєктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами до 31 березня 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Уряд також запровадив механізм надання часткових гарантій банкам за кредитними зобовʼязаннями малих та середніх підприємств сільськогосподарської галузі, відповідно до закону «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Крім того, викладено в новій редакції термін «зона високого воєнного ризику», що передбачає часове розширення дії пільгових умов порядку надання фінансової державної підтримки на таких територіях з одного року до трьох.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 25 січня 2024 року запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим та середнім аграріям, які володіють або обробляють до 500 га землі.