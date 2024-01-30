Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають; дані про зростання єврозони у центрі уваги

10:28 30.01.2024 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки зросли у вівторок, оскільки інвестори чекають на дані про регіональне зростання, початку першого засідання Федеральної резервної системи цього року та доходів деяких технологічних гігантів.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3% .

Основні європейські індекси розпочали новий тиждень на обережній ноті, але основний тон залишається позитивним, оскільки інвестори очікують, що Європейський центральний банк та Федеральна резервна система незабаром почнуть знижувати відсоткові ставки, щоб підтримати відновлення економіки регіону.

Маючи це на увазі, інвестори вивчатимуть дані щодо валового внутрішнього продукту в єврозоні, Франції та Німеччині за четвертий квартал, причому слабкі дані, ймовірно, чинитимуть тиск на чиновників ЄЦБ, щоб вони розпочали пом'якшення грошово-кредитної політики.

Федеральна резервна система також розпочне своє дводенне засідання щодо визначення політики пізніше в ході сесії, і хоча очікується, що центральний банк США збереже відсоткові ставки без змін, інвестори шукатимуть підказки щодо того, коли може початися зниження ставок.

У корпоративному секторі акції Diageo впали на 4% після того, як британський виробник спиртних напоїв повідомив про зниження прибутку через падіння попиту на дорогі спиртні напої в Америці, що говорить про те, що сектор щосили намагається залучити дискреційні витрати.

Акції BBVA зросли на 0,2% після того, як іспанський кредитор оголосив про плани викупу значного об'єму акцій, оскільки чистий прибуток у четвертому кварталі виріс на тлі вищих доходів, що призвело до нового рекордного результату за весь рік.

Однак у вівторок велика увага в корпоративному світі буде прикута до технологічного сектору США: компанії з мегакапіталізацією Microsoft, Alphabet та AMD відзвітують пізніше під час сесії.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7804  0,02 0,06 38,3439  0,02 0,05
EUR 41,0000  0,02 0,05 41,7930  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8800  0,03 0,08 37,9000  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес