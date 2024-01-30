Європейські акції зростають; дані про зростання єврозони у центрі уваги

Європейські фондові ринки зросли у вівторок, оскільки інвестори чекають на дані про регіональне зростання, початку першого засідання Федеральної резервної системи цього року та доходів деяких технологічних гігантів.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3% .

Основні європейські індекси розпочали новий тиждень на обережній ноті, але основний тон залишається позитивним, оскільки інвестори очікують, що Європейський центральний банк та Федеральна резервна система незабаром почнуть знижувати відсоткові ставки, щоб підтримати відновлення економіки регіону.

Маючи це на увазі, інвестори вивчатимуть дані щодо валового внутрішнього продукту в єврозоні, Франції та Німеччині за четвертий квартал, причому слабкі дані, ймовірно, чинитимуть тиск на чиновників ЄЦБ, щоб вони розпочали пом'якшення грошово-кредитної політики.

Федеральна резервна система також розпочне своє дводенне засідання щодо визначення політики пізніше в ході сесії, і хоча очікується, що центральний банк США збереже відсоткові ставки без змін, інвестори шукатимуть підказки щодо того, коли може початися зниження ставок.

У корпоративному секторі акції Diageo впали на 4% після того, як британський виробник спиртних напоїв повідомив про зниження прибутку через падіння попиту на дорогі спиртні напої в Америці, що говорить про те, що сектор щосили намагається залучити дискреційні витрати.

Акції BBVA зросли на 0,2% після того, як іспанський кредитор оголосив про плани викупу значного об'єму акцій, оскільки чистий прибуток у четвертому кварталі виріс на тлі вищих доходів, що призвело до нового рекордного результату за весь рік.

Однак у вівторок велика увага в корпоративному світі буде прикута до технологічного сектору США: компанії з мегакапіталізацією Microsoft, Alphabet та AMD відзвітують пізніше під час сесії.