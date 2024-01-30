Долар тримається у вузькому діапазоні напередодні даних ФРС із зайнятості

У вівторок долар тримався у вузькому діапазоні проти основних валют, оскільки трейдери чекають на рішення Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики, щоб отримати підказки про те, коли центральний банк США може знизити ставки.

Тим часом, дані з відкриття вакансій від Міністерства праці США, які будуть опубліковані сьогодні, послужать попереднім переглядом звіту про заробітну плату, який буде опублікований у п'ятницю.

В Азії долар залишався стабільним, учасники ринку обережно діяли напередодні дводенного засідання FOMC, яке стартує у вівторок.

Хоча очікується, що ФРС збереже відсоткові ставки, основну увагу буде приділено тону, яким промовлятиме голова ФРС Джером Пауелл на прес-конференції в середу, а також будь-яким натякам на зниження ставок у найближчому майбутньому.

Ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що центральний банк США почне скорочення ставок у березні, з ймовірністю 46,6%, знизившись з 73,4% місяцем раніше, згідно з даними CME FedWatch Tool, оскільки дані зміцнюють думку про те, що економічний зростання залишається стійким.

"Я підозрюю, що засідання FOMC не буде таким миролюбним, як передбачають поточні ринкові ціни", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

"Якщо вірити недавнім коментарям ФРС, ФРС навряд чи випустить голуба на публіку, а це ризикує відскоком долара США та прибутковості".

Дані щодо відкриття вакансій у США у вівторок започаткують тиждень даних про зайнятість усередині країни, а кульмінацією стане ключовий звіт із зайнятості в США за січень, який вийде у п'ятницю. Дані дадуть ще одне уявлення про те, чи найбільша економіка світу залишиться сильною після агресивної кампанії ФРС з підвищення ставок.

Єврозона також запропонує ще один погляд на економіку, опублікувавши у вівторок оперативні дані щодо ВВП за четвертий квартал, але очікується, що прогноз буде набагато слабшим, ніж у американського аналога.

Тим часом політики Європейського центрального банку в понеділок розійшлися в думках щодо точних термінів скорочення або приводу для дій, хоча це не завадило трейдерам повністю оцінити цей крок у квітні.

Євро практично не змінився і становив $1,0838.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2716, утримуючись напередодні засідання Банку Англії щодо грошово-кредитної політики цього тижня.

Долар впав на 0,15% до єни до 147,24 за долар.

Рівень безробіття в Японії впав до 2,4% у грудні порівняно з попереднім місяцем, як показали урядові дані у вівторок, що трохи нижче за середній прогноз економістів у 2,5%, згідно з опитуванням Reuters.

"Судячи з протоколу Банку Японії (грудень), політики все більше впевнені в перспективах інвестицій через більш високу корпоративну прибутковість, хоча все ще зберігається невизначеність щодо темпів зростання заробітної плати", - сказав Вей Лян Чанг, валютний і кредитний стратег DBS.

«Коректування NIRP (політики негативних відсоткових ставок) більш ймовірне у другому кварталі після весняних переговорів із заробітної плати, і курс долара до єни більшою мірою залежатиме від ФРС, ніж будь-які очікування зміни політики Банку Японії в короткостроковій перспективі. "