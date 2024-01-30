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АНАЛІТИКА

Акції в Азії падають через побоювання в секторі нерухомості Китаю

08:15 30.01.2024 |

Фінанси

 

Азіатські акції впали у вівторок через рішення суду про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande, у той час як зростаюча геополітична напруженість підтримала ціни на нафту і стримала схильність до ризику перед засіданням Федеральної резервної системи.

Прибутковість казначейських облігацій США залишалася під тиском в азіатських торгах, стримуючи рух долара, після того, як Міністерство фінансів заявило, що йому потрібно займати менше, ніж його попередні оцінки.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,32% і впав на понад 3% у січні, наближаючись до завершення двомісячної переможної серії. Японська Nikkei піднялася на 0,42%, прогнозуючи зростання на 8% за місяць.

Те, як діятиме рішення суду про ліквідацію Evergrande Group, та його вплив на тендітний ринок нерухомості країни тримають інвесторів у напрузі.

Хоча гонконгський індекс Hang Seng у понеділок зумів зрости завдяки акціям енергетичних компаній, у вівторок він втратив 1,4% і прогнозував падіння на 7% у січні. Індекс нерухомості на материковій частині Гонконгу Hang Seng знизився на 3%.

Акції Китаю впали на 0,69% та можуть впасти майже на 4% за місяць.

"Остання подія є нагадуванням про ризики інвестування в китайський сектор нерухомості та проблеми, з якими цей сектор стикається на шляху до відновлення", - сказав Васу Менон, керуючий директор інвестиційної стратегії OCBC Bank у Сінгапурі.

Занепокоєння інвесторів щодо зростаючої напруженості на Близькому Сході стримує схильність до ризику. Сполучені Штати пообіцяли вжити «всі необхідні дії» для захисту американських сил після того, як в результаті атаки безпілотника загинули три американські військовослужбовці в Йорданії, а Катар висловив сподівання, що заходи США у відповідь не завдадуть шкоди регіональній безпеці і не підірвуть прогрес у досягненні нової угоди про звільнення заручників у Газі.
За матеріалами: investing.com
 

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