В Україні за час воєнного стану видали пільгових кредитів на 183 мільярди

За час дії воєнного стану в Україні видано 45 248 доступних кредитів на загальну суму 182,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 33 736 кредити на 92,7 млрд грн). За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 319 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки - 202 кредити на 0,46 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, станом на 29 січня поточного року кредитів видано:

* 13,08 млрд грн - на інвестиційні цілі;

* 8,76 млрд грн - як антикризові кредити;

* 3,73 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

* 36,36 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

* 57,98 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту програми підписано 80,07 тис. кредитних договорів на загальну суму 272,2 млрд грн, із них банками державного сектору економіки - 54,21 тис. договорів на 119,3 млрд грн.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами в межах програми.

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки за ініціативи Мінфіну уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах програми "5-7-9%". Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати програму "5-7-9%" виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.