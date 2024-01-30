Банки очікують здешевлення фондування в 1-му кварталі 2024 р. - НБУ

Українські банки другий квартал поспіль очікують на зниження ставок для бізнесу і домогосподарств за постійних обсягів коштів клієнтів, утім, не так суттєво, як раніше: негативний баланс відповідей у проведеному Нацбанком опитуванні становив 17% (від -100% до 100%) порівняно з 28% у 3-му кв. 2023 р.

Водночас, згідно з дослідженням, у четвертому кварталі середня вартість фондування вже відчутніше знизилася проти третього кварталу: негативний баланс відповідей становив 12% проти 8%.

Уточнюється, що це відбулося за рахунок зниження вартості коштів бізнесу (-31%, порівняно з -4% у попередньому кварталі), тоді як водночас опитані звернули увагу на незначне зростання ставок за депозитами фізосіб (+2%) і оптових запозичень (+5%).

"У січні-березні більшість банків очікує зниження вартості всіх депозитів. Здешевлення коштів корпорацій очікують 69% респондентів, а коштів населення - 50%. Ціна оптового фондування, за прогнозами банків, не зміниться", - зазначив НБУ.

Щодо обсягів фондування, то банки очікують у першому кварталі подальшого їх зростання, але ще меншими темпами: баланс відповідей знизився до 7% із 28%. При цьому в січні-березні поточного року банки очікують найбільшого збільшення обсягу фондування від фізосіб - баланс відповідей 7% порівняно з 4% від бізнесу. Опитані фінустанови очікують скорочення обсягів оптового фондування: баланс відповідей став негативним (-7%) порівняно з (+2%) минулого кварталу.

Таке сповільнення було зафіксовано в четвертому кварталі 2021 року, коли оцінка динаміки фондування впала до 8% із 22% кварталом раніше.

Проте, згідно з даними НБУ, за жовтень-грудень 2023 року обсяги зобов'язань банків загалом зросли: баланс відповідей становив 72% проти 22% кварталом раніше.

За четвертий квартал минулого року найпомітніше зросли обсяги фондування від населення: баланс відповідей сягнув 79%, що, на думку респондентів, зумовлено змінами регуляторних вимог, і бізнесу - 45%, завдяки пропозиції самих клієнтів.

"Вплив рівня процентних ставок, який протягом 2023 року був визначальним фактором зростання депозитів клієнтів, суттєво зменшився", - наголосив регулятор.

Зазначається, що вперше з третього кварталу 2021 року збільшилися обсяги оптового фондування, яке складається з випуску облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій або материнських банків, довгострокового рефінансування тощо: баланс відповідей становив 27% порівняно з 0% у четвертому кварталі 2023 року.

Згідно з опитуванням НБУ, три квартали поспіль спостерігається зниження частки фондування у валюті, понад половина респондентів очікує його продовження і в першому кварталі.

У четвертому кварталі терміновість фондування дещо знизилася: баланс відповідей став негативним -9% проти позитивного 1% кварталом раніше. За очікуваннями банків, вона стабілізується на найближчі 12 місяців - +3%.

Майже 75% респондентів зазначили, що загальний обсяг їхнього капіталу за останні 12 місяців збільшився, водночас, згідно з результатами опитування, менш суттєво, ніж це спостерігалося в четвертому кварталі 2023 року: баланс відповідей становив 60% проти 81% відповідно.

При цьому протягом наступних 12 місяців банки не очікують змін обсягу капіталу, що перервало тенденцію оптимістичних очікувань щодо зростання капіталу, що тривала перші три квартали 2023 року. Зокрема баланс відповідей впав із 23% до негативного значення в 1%.

Як зазначає НБУ, банки вкотре назвали прибутковість єдиним фактором, який зможе зумовити збільшення обсягу капіталу протягом року. Водночас деякі банки повідомили про можливе скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних вимог або рішення щодо зміни розміру активів: баланс відповідей становив негативні 34%.

За даними регулятора, як і протягом 2023 року, у четвертому кварталі переважна більшість фінустанов не зазначала наміру акціонерів збільшувати обсяг капіталу в наступні 12 місяців.

Оприлюднені дані свідчать, що вперше з другого кварталу 2021 року майже половина респондентів повідомила про зниження вартості капіталу протягом останнього року: баланс відповідей становив мінус 25% порівняно з плюс 35% у попередньому кварталі.

Ба більше, банки очікують зменшення вартості капіталу і в майбутньому: негативний баланс відповідей збільшився шестикратно проти результатів четвертого кварталу 2023 року та мінус 12%.

Як повідомлялося, депозити резидентів України у 2023 році зросли на 26,4% - до 2 трлн 393,0 млрд грн, зокрема населення - на 16,5%, до 1 трлн 80,5 млрд, тоді як у корпоративного сектору - на 41%, до 1 трлн 279 млрд грн.

Уточнюється, що обсяг депозитних вкладів за грудень зріс на 7,6%: юрособи наростили їх одразу на 10,7%, тоді як фізособи - на 4,9%. Зокрема гривневі вклади бізнесу збільшилися на 12,2%, валютні - на 7,1%, тоді як у населення - відповідно на 4,5% і 5,6%.

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для корпоративного сектору в грудні залишилася на колишньому рівні - 10,3% після чотирьох поспіль місяців зниження, тоді як для домогосподарств вона опустилася з 11,9% у жовтні-листопаді до 11,7% річних.

Ставка валютних депозитів для фізосіб у грудні також залишилася незмінною - близько 1,0% річних, тоді як за депозитами юросіб вона знизилася в середньому на 0,1 процентний пункт (в.п.) - до 0,5% річних, повернувшись на жовтневий рівень.

Водночас інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% 2021 року.