Обсяг 3-міс. ДС зріс на 2,59 млрд грн

Національний банк України (НБУ) на другому тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у 2024 році в п'ятницю, 26 січня, продав ці папери на 22,76 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 20,17 млрд грн обсяг тримісячних депосертифікатів в обігу збільшився на 2,59 млрд грн - до 180,91 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників у тендері зменшилася на чотирьох - із 41 до 37.

Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 375,07 млрд грн до 443,90 млрд грн серед 55-60 банків.

Обсяг обов'язкових резервів із 11 січня до 10 лютого становить 354,05 млрд грн, що на 19,99 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді, й збільшує на 10 млрд грн можливість формування їх за рахунок бенчмарк-ОВДП.

При цьому регулятор зазначив, що в п'ятницю не відбувся тендер із довгострокового рефінансування банків строком до року у зв'язку з відсутністю заявок.

Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% і за кредитами рефінансування - з 22% до 21%, і зберіг ставки на такому рівні рішенням від 25 січня.

Раніше, у жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депосертифікати, посиливши доступ до них. Із грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у тримісячні папери став виключно приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.

Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі тримісячних ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів з їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.

