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Долар США зростає до євро, знижується до єни
14:42 29.01.2024 |
Курс долара США в понеділок зростає щодо євро, але знижується до єни.
Увага трейдерів спрямована на засідання Федеральної резервної системи і Банку Англії, які відбудуться цього тижня. Загалом аналітики й економісти впевнені в тому, що обидва ЦБ залишать базові ставки на колишніх рівнях і не змінюватимуть грошово-кредитної політики.
Водночас учасники ринку уважно стежитимуть за виступами керівників американського й британського центробанків, сподіваючись отримати сигнали щодо подальшої траєкторії ставок.
Індекс DXY, який розраховує біржа ICE і який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів додає 0,18%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,01%.
Євро торгується вдень у районі $1,0829 порівняно з $1,0855 за підсумками минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти є зараз в районі 160,07 єни порівняно зі 160,82 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 147,88 єни проти 148,16 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2704, що збігається із закриттям попередніх торгів. Курс євро становить 0,8525 фунта проти 0,8545 фунта.
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