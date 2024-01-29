НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,8738 грн/$1

Надходження до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за минулий рік склали 7 174,9 млн грн. З них 5 211,5 млн грн отримано від реалізації активів цих банків, 919,1 млн грн - від погашення кредитів, 443,8 млн грн - від погашення цінних паперів.