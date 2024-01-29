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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,8738 грн/$1
13:50 29.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 29 січня 2024 року.
|Показник
|26.01.2024
|29.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.7522
|37.8738
|0.32
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 29 січня - 37,7811 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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