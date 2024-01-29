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Стів Джобс
Європейські акції різноспрямовані; панує обережність на початку насиченого подіями тижня
12:26 29.01.2024 |
Інвестори розпочали новий тиждень на обережній ноті: основні індекси торгуються у вузьких діапазонах напередодні потенційно важливого рішення Федеральної резервної системи.
О 10:25 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції торгувався на 0,1% вище, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.
Очікується, що ФРС збереже відсоткові ставки без змін у середу, а інвестори з нетерпінням чекають на будь-які ознаки того, що чиновники вважають, що вони досить просунулися в боротьбі з інфляцією, щоб почати знижувати ставки раніше.
США збираються опублікувати січневий звіт про зайнятість у п'ятницю, при цьому очікується, що в економіці буде створено 177 000 нових робочих місць, сповільнившись із 216 000 у попередньому місяці.
Банк Англії зустрінеться цього тижня в четвер і, як очікується, також збереже процентні ставки на колишньому рівні після того, як Європейський центральний банк минулого тижня залишив відсоткові ставки без змін на рекордно високому рівні 4%.
У корпоративному секторі, акції Ryanair впали на 2,9% після того, як бюджетна авіакомпанія знизила прогноз прибутку після того, як деякі онлайн-турагенти припинили продавати її рейси в грудні, що змусило її знизити тарифи для заповнення посадкових місць.
Акції Philips впали на 4,4% після того, як голландський виробник медичного обладнання повідомив про чергові збитки в 2023 році, хоча збитки були скорочені порівняно з попереднім роком, оскільки компанія намагається оговтатися від серії руйнівних відкликів.
Акції Bayer впали більш ніж на 5% після того, як суд США зобов'язав німецького фармацевтичного гіганта виплатити 2,25 мільярда доларів як компенсацію за шкоду, що є найвищою сумою в судовому процесі, що триває, пов'язаному з передбачуваною канцерогенною дією його гербіциду Roundup.
Акції Holcim зросли на 5% після того, як швейцарський гігант будівельних матеріалів оприлюднив плани щодо виділення та розміщення свого бізнесу в Північній Америці.
Європейський банківський сектор, швидше за все, опиниться в центрі уваги пізніше цього тижня, оскільки низка найбільших кредиторів регіону опублікує квартальний прибуток.
Крім того, у США Alphabet і Microsoft повинні опублікувати результати у вівторок, за ними слідують Apple та Amazon у четвер, Meta Platforms завершує тиждень у п'ятницю.
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