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Азіатські акції зростають, оскільки стимулювання Китаю пом'якшує удар по Evergrande
08:43 29.01.2024 |
Азіатські фондові індекси розпочали тиждень на підйомі, оскільки нові кроки Пекіна щодо стабілізації місцевого ринку переважили падіння настроїв, спричинене ліквідацією гіганта нерухомості China Evergrande.
Однак інвестори також були чутливі до геополітичних ризиків, пов'язаних із зростанням цін на нафту після того, як ракетна атака хуситів призвела до пожежі на бензовозі в Червоному морі, а в результаті атаки безпілотника загинули три американські солдати в Йорданії.
Загалом настрої в Азії були оптимістичні: станом на 08:10 EET найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 0,7%.
Основним гальмом для акцій стала ухвала суду Гонконгу про ліквідацію Evergrande, символу краху нерухомості в Китаї.
Гонконгський Hang Seng на цих новинах знизив зростання до 0,74% порівняно зі зростанням на 1,9%, отриманим після того, як китайський регулятор цінних паперів заявив у неділю, що повністю призупинить кредитування акцій з обмеженим доступом.
Блакитні фішки материкового Китаю важко просувалися вперед на початку сесії і в результаті впали на 0,64%.
В інших країнах, однак, оптимізм Китаю зі стимулювання економіки надав додатковий імпульс ринкам, які вже розпочали день із твердої опори. Японський Nikkei закрився зростанням на 0,77%, а південнокорейський Kospi - на 1,47%.
"Люди хочуть вірити в те, що (Пекін) робить, просто у них виникла невелика затримка в плані інформування про свої політичні наміри на початку року", - сказав Демієн Бой, головний макростратег Barrenjoey у Сіднеї. .
«Тепер влада, здається, намагається виправити це (і) не дивно, що зараз ви починаєте бачити стабілізацію у китайських акціях», - сказав він. "Можливо, зараз це не зовсім дно, але я думаю, що з часом ситуація налагодиться, якщо на цьому шляху виникнуть кілька нерівностей".
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