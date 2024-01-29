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За тиждень НБУ продав 421 мільйон доларів на міжбанку
07:58 29.01.2024 |
Національний банк України за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 421,3 млн дол та купив 0,52 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 22 по 26 січня Нацбанк продав 421,3 млн дол, що на 109,7 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 520 тис дол, що є найбільшим показником купівлі з початку року.
Загалом від початку року Нацбанк продав 2,4 млрд дол, тоді як купив майже 1.2 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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