Долар стабільний на на обережному початку тижня, напередодні засідання ФРС

Долар почав тиждень впевнено, оскільки інвестори підбили підсумки економічних даних США напередодні засідання Федеральної резервної системи цього тижня, тоді як ескалація геополітичної напруги на Близькому Сході стримувала схильність до ризику.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, у понеділок піднявся на 0,01% до 103,55, а в січні очікується приріст на 2%, оскільки трейдери стримують очікування раннього та глибокого зниження відсоткових ставок у США.

У грудні ФРС здивувала ринки, прийнявши «голубиний тон» та спрогнозувавши зниження ставок на 75 базисних пунктів у 2024 році, що призвело до того, що ринки оцінили скоре та різке пом'якшення, причому зниження очікувалося вже у березні.

Але з того часу сильні економічні дані та опір з боку центральних банків спонукали трейдерів скоригувати очікування. Ринки нині оцінюють ймовірність зниження ставки у березні в 48%, як показав CME FedWatch tool, порівняно з ймовірністю 86% наприкінці грудня.

«Ринки усвідомлюють, що цикл посилення закінчився. Однак вони різко розгорнулися, зацінивши агресивне пом'якшення з боку більшості центральних банків G10», - сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Forex.

За словами Чендлера, найближчими тижнями, ймовірно, продовжиться корекція тенденцій, що почалися минулого місяця.

Дані в п'ятницю показали, що ціни в США помірно зросли в грудні, утримуючи річне зростання інфляції нижче 3% третій місяць поспіль і посилюючи очікування на те, що зниження ставок, ймовірно, відбудеться цього року.

Увага інвесторів цього тижня буде зосереджена виключно на дводенному засіданні Федеральної резервної системи, яке розпочнеться у вівторок. Очікується, що центральний банк збереже незмінність ставок, залишивши всю увагу на голові ФРС Джеромі Пауеллі та його коментарях.

«Засідання цієї середи має бути простим... У FOMC немає особливих підстав вносити значні зміни до заяви», - сказав Пол Макель, керівник глобального відділу валютних досліджень HSBC.

"У центрі уваги будуть роздуми голови Пауелла про потенційні зміни в балансі ФРС і про те, чи мають темпи QT (кількісного посилення) сповільнитися, і якщо так, то коли?"

Крім ФРС, інвестори також стежитимуть за багатьма економічними даними, включаючи звіт про зайнятість у США, який допоможе оцінити силу ринку праці.

Євро впав на 0,05% до $1,0847, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2703, піднявшись на 0,04% за день до засідання Банку Англії цього тижня.

Японська єна зміцнилася на 0,01% - до 148,14 за долар. Азіатська валюта в січні впала майже на 5% до долара, що є найслабшим місячним показником з червня 2022 року.

Тим часом інвестори побоюються збільшення геополітичних ризиків після того, як трьох американських військовослужбовців було вбито в результаті атаки повітряного безпілотника на сили США на північному сході Йорданії неподалік сирійського кордону.

Президент США Джо Байден звинуватив у нападі угруповання, яке підтримує Іран, що стало першим смертоносним ударом по силах США з моменту початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом у жовтні.

Аналітики вважають, що геополітичні потрясіння можуть забезпечити тимчасове зростання курсу єни, як тихої гавані.

Що ж до австралійського долара, то він зріс на 0,21% до $0,659, а новозеландський долар зріс на 0,18% до $0,610.