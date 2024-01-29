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АНАЛІТИКА

Слабкий прогноз Intel зіштовхнув індекс S&P 500 з рекордної висоти

06:29 29.01.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю індекс S&P 500 завершив серію рекордних максимумів, що тривала п'ять сесій, причому Intel впав після похмурого прогнозу доходів, а економічні дані США показали уповільнення інфляції.

Незважаючи на те, що S&P 500 і Nasdaq завершили сесію зниженням, всі три основні індекси зафіксували третє тижневе зростання поспіль і 12-тежне зростання з 13.

Звіт Міністерства торгівлі США показав, що індекс видатків на особисте споживання - ключовий показник інфляції для Федеральної резервної системи - помірно зріс у грудні. Це утримувало річне зростання інфляції нижче за 3% третій місяць поспіль і підкріплювало аргументи на користь зниження ставок цього року.

У четвер дані показали сильні показники економічного зростання США у четвертому кварталі.

"Це хороші цифри", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку. «З огляду на вчорашні дані щодо ВВП, цей звіт посилює ймовірність м'якої посадки, яка продовжує набирати обертів».

Акції Intel впали на 11,9% до шеститижневого мінімуму після того, як компанія дала прогноз виручки, який сильно не відповідав оцінкам, оскільки компанія наздоганяє гонку в галузі штучного інтелекту, водночас маючи справу зі слабким ринком ПК.

Акції виробника інструментів для виробництва мікросхем KLA Corp впали на 6,6% після невтішного прогнозу виторгу на третій квартал.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 2,9%, знижуючись другий день поспіль після закриття на рекордно високому рівні у середу.

Індекс S&P 500 знизився на 0,07% і завершив сесію на позначці 4890,97 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,36% до 15 455,36 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,16% до 38 109,43 пунктів.

За тиждень індекс S&P 500 додав 1,06%, індекс Dow - 0,65%, а Nasdaq - 0,94%.

Індекс S&P 500 на останніх сесіях повернувся до рекордних максимумів уперше за два роки, продовжуючи ралі, спричинене оптимізмом щодо економіки та зниженням процентних ставок, а також ставками на штучний інтелект.

За даними LSEG, із компаній зі списку S&P 500, які звітували на даний момент про доходи, 78,2% перевершили очікування, порівняно з довгостроковим середнім показником прибутковості в 67%.

Акції Tesla відновилися на 0,3% через день після того, як акції виробника електромобілів упали на 12% після попередження про уповільнення зростання у 2024 році.

Акції American Express підскочили на 7,1% і досягли рекордного рівня після того, як компанія, яка випускає кредитні картки, прогнозувала вищий, ніж очікувалося, річний прибуток. Акції Visa впали на 1,7% після слабкого прогнозу зростання виручки найбільшого у світі платіжного процесора у поточному кварталі.

Акції Apple впали на 1% напередодні квартального звіту наступного четверга. Акції виробника iPhone та Intel опинилися серед акцій, які спричинили найбільший вплив на індекс S&P 500.

Акції Colgate-Palmolive зросли на 2%, після того, як виробник зубної пасти опублікував оптимістичні результати за четвертий квартал.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Зростаючі емітенти індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 1,2 до одного.

Індекс S&P 500 встановив 36 нових максимумів та 1 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 93 нових максимуми та 77 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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