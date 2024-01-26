Долар дешевшає до євро та фунта перед публікацією статданих із США, стабільний до єни

Долар США дешевшає до євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з єною.

Індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,31%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0871 порівняно з $1,0849 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2741 проти $1,2709 за підсумками торгів у четвер.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на звіт про доходи та витрати американців у грудні, що включає ключовий індикатор інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС).

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає, що зростання індексу PCE минулого місяця залишилося на рівні грудня - 2,6% у річному вираженні. Підвищення індикатора базової інфляції (PCE Core), як очікується, сповільнилося до 3% із 3,2%.

Дані Мінторгу США, опубліковані напередодні, показали несподівано сильне зростання американської економіки в четвертому кварталі - на 3,3% у перерахунку на річні темпи при прогнозі ринку в 2%.

Стійкість економіки США дає Федрезерву можливість не поспішати з пом'якшенням політики, на відміну від Європейського центрального банку (ЄЦБ), який змушений приймати рішення на тлі стагнації в єврозоні, зазначають експерти.

ЄЦБ напередодні залишив незмінними всі три ключові відсоткові ставки, заявивши, що має намір утримувати їх на рівнях, що обмежують економічну активність, так довго, як це буде потрібно, щоб досягти мети щодо інфляції.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард відзначила під час прес-конференції за підсумками засідання, що рада керуючих вважає передчасним обговорювати пом'якшення грошово-кредитної політики. При цьому глава ЄЦБ не відмовлялася від своїх слів про можливе зменшення ставок влітку поточного року. Лагард ухильно відповіла на запитання, чи вважає вона "неможливим" пом'якшення політики у квітні.

Вартість американської валюти в парі з єною підвищилася до 147,71 єни проти 147,66 єни на закриття попередньої сесії.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся до 7,1829 юаня порівняно з 7,1800 юанем напередодні.