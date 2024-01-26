НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,7522 грн/$1

Згідно з представленим графіком прогнозної облікової ставки, у третьому кварталі 2024 року вона знизиться до 14,6%, у четвертому кварталі - до 14,2%, у першому кварталі 2025 року - до 13,6% і в другому кварталі - до 13,1% із виходом на 12,2-12,0% до кінця 2025 року.