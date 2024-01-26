Фінансові новини
- |
- 26.01.24
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,7522 грн/$1
12:39 26.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 січня 2024 року.
|Показник
|25.01.2024
|26.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.5223
|37.7522
|0.57
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 січня - 37,5825 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов'язаних, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Страхування авто від воєнних ризиків: що пропонують українцям та на яких умовах
|PayPal запускає функції на основі ШІ та оплату «в один клік»
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,7522 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; Споживчі настрої в Німеччині слабшають
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.01.24
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Ціни на золото зазнають труднощів перед інфляцією, натякає ФРС; мідний набір для сильного тижня
Бізнес
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами