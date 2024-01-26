Європейські акції різноспрямовані; Споживчі настрої в Німеччині слабшають

У п'ятницю європейські фондові ринки торгуються різноспрямовано, оскільки інвестори засвоювали корпоративні доходи та сигнали нещодавнього засідання Європейського центрального банку перед публікацією ключових даних щодо інфляції у США.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, тоді як CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 1,5%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,8%.

ЄЦБ у четвер зберіг відсоткові ставки без змін на рекордно високому рівні в 4% і не дав жодних натяків на те, що він навіть розглядає можливість початку пом'якшення, а президент Крістін Лагард двічі зауважила на супутній прес-конференції, що обговорюваня зниження ставок «передчасно» .

Однак вона також визнала, що восени минулого року інфляція падала швидше, ніж очікував ЄЦБ, припускаючи, що час розпочати обговорення першого зниження ставки швидко наближається.

Зміна тону на засіданні ЄЦБ у березні, коли центральний банк також збирається опублікувати нові економічні прогнози, може розчистити шлях до зниження ставок, яке, швидше за все, відбудеться у червні.

Такі розмови можуть допомогти підвищити довіру споживачів, що конче необхідно, судячи з останніх даних про настрої в Німеччині.

Індекс споживчих настроїв GfK у Німеччині в лютому впав до -29,7 пунктів з переглянутого значення -25,4 у попередньому місяці, що вказує на те, що до стійкого відновлення найбільшої економіки Європи ще далеко.

Дані, які мають бути опубліковані в США пізніше під час сесії, стосуються витрат на особисте споживання за грудень, що може дати нове уявлення про майбутню траєкторію процентних ставок.

У корпоративному секторі інвесторам потрібно було засвоїти більше квартальних результатів.

Акції LVMH зросли на 8%, оскільки ринок відреагував на те, що найбільша у світі група компаній, що виробляють предмети розкоші, повідомила пізно ввечері в четвер про 10% зростання продажів у четвертому кварталі, оскільки зростання прискорилося, порівняно з попереднім кварталом, що зумовлено стійким попитом з його продукцію у найважливіший період кінця року.

Акції Remy Cointreau злетіли на 11% після того, як французький виробник спиртних напоїв повідомив про дещо менше, ніж очікувалося, зниження продажів у третьому кварталі, чому сприяло послідовне покращення ситуації в США та значне скорочення запасів у Китаї напередодні китайського Нового року.

З іншого боку, акції AB Volvo впали на 2% після того, як шведський виробник вантажівок заявив, що поступово скорочуватиме виробництво після кількох років перебоїв у ланцюжку поставок.