Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний напередодні даних щодо інфляції; Євро ослаб на очікуваннях зниження ставки ЄЦБ

08:34 26.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США втримався в п'ятницю після зростання напередодні, оскільки трейдери зважують, як дані щодо внутрішнього ВВП, які здивували зростанням, вплинуть на траєкторію ставок Федеральної резервної системи, і чекають на ключові дані щодо інфляції пізніше того ж дня.

Тим часом євро впав після останнього засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо грошово-кредитної політики у четвер, на якому відсоткові ставки були утримані на рекордно високому рівні в 4%.

У Сполучених Штатах офіційні дані щодо попередньої оцінки ВВП показали, що валовий внутрішній продукт в останньому кварталі збільшився на 3,3% у річному вимірі, перевищивши консенсус-прогноз про темпи зростання 2%. Звіт також виявив подальше зниження інфляційного тиску.

«Дані щодо ВВП США знову підтвердили надії на м'яку посадку економіки США, але ринок облігацій більше зосередився на компоненті звіту, пов'язаному з дефляцією, що призвело до зниження прибутковості. Однак долар утримався», - сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії. у Саксо в Сінгапурі.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика основних валют, коливався близько 103,52 після зростання приблизно на 0,2% за ніч. Цього року він зріс приблизно на 2%.

Прибутковість казначейських облігацій США впала: прибутковість за 10-річними облігаціями просіла до 4,11%.

Ринки роблять ставку на 50% можливість зниження ставки в березні, згідно з даними CME FedWatch tool, в порівнянні з 75,6% місяцем раніше.

"Тиск на прибутковість і долар може посилитися, якщо грудневий індекс PCE виявиться м'якшим, ніж очікувалося сьогодні", - додав Чанана.

Останній раз євро торгувався на рівні 1,0841 долара після падіння до шеститижневого мінімуму 1,08215 долара у четвер.

ЄЦБ, як і очікувалося, залишився незмінним на своєму засіданні щодо політики у четвер, хоча трейдери робили ставки на те, що банк знизить відсоткові ставки з квітня, оскільки, на їхню думку, політики стають все більш задоволеними перспективою інфляції.

Опір ЄЦБ ринковим бетам (bets) на квітневе зниження ставок був «менш прямим, і було відзначено позитивний напрямок щодо заробітної плати», що підвищило очікування та «підкреслило ведмежий прогноз щодо євро», сказав Чанана.

Стерлінг консолідувався близько $1,2703. Банк Англії оголосить про своє рішення щодо відсоткових ставок наступного четверга.

Курс єни застряг на позначці 147,56 за долар після того, як за ніч він ще трохи знизився з недавніх мінімумів, досягнутих раніше цього тижня, після того, як Банк Японії зайняв агресивніший тон.

Дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в столиці Японії сповільнилася до 1,6% у січні порівняно з роком раніше, що нижче за цільовий показник центрального банку в 2%.

"Падіння інфляції в Токіо до рівня значно нижче 2% минулого місяця мало широкомасштабний характер, ставлячи під сумнів готовність Банку Японії покласти край негативним процентним ставкам", - написав у замітці глава Capital Market в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Марсель Тіліант.

Найближчими місяцями основна увага буде зосереджена на тому, чи зросте заробітна плата настільки, щоб підтримати споживання та допомогти Японії стійко досягти рівня інфляції у 2%, встановленого Банком Японії.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6635  0,10 0,26 38,2365  0,05 0,12
EUR 40,9231  0,03 0,07 41,7569  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7400  0,23 0,60 37,7600  0,23 0,61
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес