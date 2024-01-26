Долар стабільний напередодні даних щодо інфляції; Євро ослаб на очікуваннях зниження ставки ЄЦБ

Долар США втримався в п'ятницю після зростання напередодні, оскільки трейдери зважують, як дані щодо внутрішнього ВВП, які здивували зростанням, вплинуть на траєкторію ставок Федеральної резервної системи, і чекають на ключові дані щодо інфляції пізніше того ж дня.

Тим часом євро впав після останнього засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо грошово-кредитної політики у четвер, на якому відсоткові ставки були утримані на рекордно високому рівні в 4%.

У Сполучених Штатах офіційні дані щодо попередньої оцінки ВВП показали, що валовий внутрішній продукт в останньому кварталі збільшився на 3,3% у річному вимірі, перевищивши консенсус-прогноз про темпи зростання 2%. Звіт також виявив подальше зниження інфляційного тиску.

«Дані щодо ВВП США знову підтвердили надії на м'яку посадку економіки США, але ринок облігацій більше зосередився на компоненті звіту, пов'язаному з дефляцією, що призвело до зниження прибутковості. Однак долар утримався», - сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії. у Саксо в Сінгапурі.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика основних валют, коливався близько 103,52 після зростання приблизно на 0,2% за ніч. Цього року він зріс приблизно на 2%.

Прибутковість казначейських облігацій США впала: прибутковість за 10-річними облігаціями просіла до 4,11%.

Ринки роблять ставку на 50% можливість зниження ставки в березні, згідно з даними CME FedWatch tool, в порівнянні з 75,6% місяцем раніше.

"Тиск на прибутковість і долар може посилитися, якщо грудневий індекс PCE виявиться м'якшим, ніж очікувалося сьогодні", - додав Чанана.

Останній раз євро торгувався на рівні 1,0841 долара після падіння до шеститижневого мінімуму 1,08215 долара у четвер.

ЄЦБ, як і очікувалося, залишився незмінним на своєму засіданні щодо політики у четвер, хоча трейдери робили ставки на те, що банк знизить відсоткові ставки з квітня, оскільки, на їхню думку, політики стають все більш задоволеними перспективою інфляції.

Опір ЄЦБ ринковим бетам (bets) на квітневе зниження ставок був «менш прямим, і було відзначено позитивний напрямок щодо заробітної плати», що підвищило очікування та «підкреслило ведмежий прогноз щодо євро», сказав Чанана.

Стерлінг консолідувався близько $1,2703. Банк Англії оголосить про своє рішення щодо відсоткових ставок наступного четверга.

Курс єни застряг на позначці 147,56 за долар після того, як за ніч він ще трохи знизився з недавніх мінімумів, досягнутих раніше цього тижня, після того, як Банк Японії зайняв агресивніший тон.

Дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в столиці Японії сповільнилася до 1,6% у січні порівняно з роком раніше, що нижче за цільовий показник центрального банку в 2%.

"Падіння інфляції в Токіо до рівня значно нижче 2% минулого місяця мало широкомасштабний характер, ставлячи під сумнів готовність Банку Японії покласти край негативним процентним ставкам", - написав у замітці глава Capital Market в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Марсель Тіліант.

Найближчими місяцями основна увага буде зосереджена на тому, чи зросте заробітна плата настільки, щоб підтримати споживання та допомогти Японії стійко досягти рівня інфляції у 2%, встановленого Банком Японії.