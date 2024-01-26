S&P 500 продовжує серію рекордних максимумів; Тесла падає

Індекс S&P 500 у четвер закрився на історичному максимумі п'яту сесію поспіль після того, як дані, що показали сильне економічне зростання в США в четвертому кварталі, посилили настрої, тоді як Tesla впала після невтішного прогнозу продажів.

Зростання продовжило ралі, під час якого індекс S&P 500 нещодавно досяг рекордного максимуму вперше за два роки, чому сприяв оптимізм щодо економіки та зниження відсоткових ставок, а також ставки на штучний інтелект.

Акції Tesla впали на 12% до найнижчого рівня з травня 2023 року після того, як генеральний директор Ілон Маск попередив, що зростання продажів цього року сповільниться, незважаючи на зниження цін, яке завдало збитків її прибутку. В результаті ринкова вартість автовиробника склала близько $580 млрд, що нижче за рівень Eli Lilly і трохи вище за Broadcom.

Економіка США у четвертому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, на тлі високих споживчих витрат, які спростовують прогнози про рецесію після того, як Федеральна резервна система агресивно підняла відсоткові ставки, при цьому річне зростання склало 2,5%.

"ВВП став хорошим сюрпризом для ринку, оскільки не було проблем з інфляцією, і споживачі продовжують витрачати гроші", - сказав Роб Хаворт, старший директор з інвестиційної стратегії в U.S. Bank Asset Management Group. "Таким чином, з'являється більше підтримки твердженню про те, що доходи компанії та зростання продажів повинні покращуватися в міру того, як ми просуваємося вперед".

Інші дані показали, що кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю за тиждень, що завершився 20 січня, зросла до 214 000, що вище за прогнозований показник у 200 000.

Квартальні результати Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta Platforms на наступному тижні дадуть інвесторам уявлення про те, наскільки високі оцінки виправдані після різкого зростання їхніх акцій з того часу, як Волл-стріт досягла дна у 2022 році.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,53% і завершив сесію на позначці 4894,16 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 0,18% до 15 510,50 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,64% до 38 049,13 пунктів.

Акції інших виробників електромобілів упали після квартального звіту Tesla пізно увечері у середу. Акції Rivian Automotive втратили 2,2%, а акції Lucid Group впали на 6,7%.

Акції Humana впали на 11,7% після того, як вона стала останньою медичною страховою компанією, яка прогнозувала невтішні річні прибутки, у результаті індекс сектору охорони здоров'я S&P 500 впав на 0,2%.

Акції UnitedHealth та Cigna впали на 3,9% та 2% відповідно.

Акції IBM підскочили на 9,5% після прогнозу зростання виручки за весь рік вище за оцінки, а акції Comcast додали 3,4% після того, як медіа-гігант перевершив прогнози по квартальних доходах.

Акції American Airlines злетіли на 10,3% після того, як авіаперевізник прогнозував дуже оптимістичний річний дохід.

За даними LSEG, із компаній зі списку S&P 500, які звітували на даний момент про прибутки, 82% перевершили очікування. Для порівняння: довгостроковий середній показник складає 67%.

Акції Boeing впали на 5,7% після того, як Федеральне управління цивільної авіації США заборонило проблемному авіавиробнику розширювати виробництво вузькофюзеляжних літаків 737 MAX.

Зростаючі емітенти S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 4,0 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 50 нових максимумів та двох нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 97 нових максимумів та 119 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,5 млрд акцій, що відповідає середньому значенню за попередні 20 сесій.