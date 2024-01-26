Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ очікує скорочення відтоку валюти з України мігрантами на 28%

23:54 25.01.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Українці, які виїхали за кордон, продовжують генерувати значний відтік валюти, однак у 2024 році очікується його скорочення на 28% - з $18 млрд до $13 млрд, заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук на пресбрифінгу в четвер.

"У 2022 році цей відтік був майже $20 млрд. Минулого року він трохи скоротився - близько $18 млрд. Цьогоріч ми очікуємо, що ці обсяги імпорту за статтею "Подорожі" скоротяться істотно - приблизно до $13 млрд - у результаті, насамперед, адаптації наших мігрантів за кордоном. Частково також це пов'язано зі змінами податкової резидентності наших мігрантів", - сказав він на брифінгу в четвер.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, якщо говорити про обсяг розрахунків українських банків із міжнародними платіжними системами, то, починаючи з квітня, цей обсяг близько $35 млн.

"Тобто, ми не бачимо якихось сплесків", - зазначив Гелетій.

Щодо прогнозу самої міграції, Ніколайчук повідомив, що вже наступного року, в міру реалізації зниження ризиків безпеки, Нацбанк очікує на повернення близько 400 тис. осіб.

Голова НБУ Андрій Пишний констатував, що, незважаючи на закладені Нацбанком у 2023 році прогнози, "які передбачали певне повернення міграційного потоку, що виїхав з України", цього не відбулося, а навпаки - зафіксовано "певний відтік".

"Так само прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. Насамперед через безпекові ризики, звісно, але, зокрема, і більш суттєвий вплив на сьогодні має фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном", - сказав голова Нацбанку.

За його словами, це серйозний виклик, і він враховується навіть при визначенні параметрів динаміки інфляційного процесу.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювалася в 5,939 млн, а загалом у світі - в 6,343 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5667  0,06 0,15 38,1896  0,07 0,19
EUR 40,9513  0,11 0,26 41,7700  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5150  0,03 0,08 37,5300  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес