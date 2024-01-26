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НБУ очікує скорочення відтоку валюти з України мігрантами на 28%
Українці, які виїхали за кордон, продовжують генерувати значний відтік валюти, однак у 2024 році очікується його скорочення на 28% - з $18 млрд до $13 млрд, заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук на пресбрифінгу в четвер.
"У 2022 році цей відтік був майже $20 млрд. Минулого року він трохи скоротився - близько $18 млрд. Цьогоріч ми очікуємо, що ці обсяги імпорту за статтею "Подорожі" скоротяться істотно - приблизно до $13 млрд - у результаті, насамперед, адаптації наших мігрантів за кордоном. Частково також це пов'язано зі змінами податкової резидентності наших мігрантів", - сказав він на брифінгу в четвер.
За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, якщо говорити про обсяг розрахунків українських банків із міжнародними платіжними системами, то, починаючи з квітня, цей обсяг близько $35 млн.
"Тобто, ми не бачимо якихось сплесків", - зазначив Гелетій.
Щодо прогнозу самої міграції, Ніколайчук повідомив, що вже наступного року, в міру реалізації зниження ризиків безпеки, Нацбанк очікує на повернення близько 400 тис. осіб.
Голова НБУ Андрій Пишний констатував, що, незважаючи на закладені Нацбанком у 2023 році прогнози, "які передбачали певне повернення міграційного потоку, що виїхав з України", цього не відбулося, а навпаки - зафіксовано "певний відтік".
"Так само прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. Насамперед через безпекові ризики, звісно, але, зокрема, і більш суттєвий вплив на сьогодні має фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном", - сказав голова Нацбанку.
За його словами, це серйозний виклик, і він враховується навіть при визначенні параметрів динаміки інфляційного процесу.
Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювалася в 5,939 млн, а загалом у світі - в 6,343 млн.
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