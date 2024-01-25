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В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
17:58 25.01.2024 |
В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час презентації фонду.
"Станом на сьогодні фонд гарантування дає за фермерів (які обробляють або мають у власності до 500 га землі - авт.) гарантії банкам до 50% на суму до 30 млн грн", - сказав він.
Сольський зазначив, що фонд надаватиме гарантії за кредитами, які будуть витрачатися на операційно-інвестиційну діяльність, а також для купівлі землі.
За словами міністра, наразі розмір профінансованого статутного капіталу фонду становить майже 400 млн грн, проте він може бути збільшений.
Для того, щоб отримати гарантії потрібно володіти та/або користуватись земельними ділянками сільськогосподарського призначення, площа яких не перевищує 500 га. Також суб'єкт має відповідати вимогам фонду та екологічним і соціальним вимогам Світового банку. Крім цього, фермер має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі (ДАР).
За даними фонду, потенційно скористатися таким інструментом в Україні зможуть 17,7 тис малих фермерів.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України утворив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві 16 лютого 2022 року.
Закон про створення фонду парламент ухвалив у листопаді 2021 року.
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