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АНАЛІТИКА

НБУ знизив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $40,4 млрд через зростання дефіциту поточного рахунку

 

Національний банк України знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 р. до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року, ідеться в пресрелізі НБУ в четвер.

"Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України 2023 року зросли на 42% і сягнули $40,5 млрд. Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі", - вказує центробанк.

За його очікуваннями, незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, її ритмічність буде відновлено найближчими місяцями. За базовим сценарієм прогнозу НБУ Україна 2024 року отримає приблизно $37 млрд за допомогою зовнішніх кредитів і грантів.

"Мірою очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме спроможність до самостійного фінансування власних потреб, тому обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до приблизно $25 млрд у 2025 році та $12 млрд у 2026 році)", - прогнозує Нацбанк.

Водночас він зазначає, що цієї допомоги буде достатньо для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів. Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах $37-42 млрд протягом 2024-2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості.

Нацбанк також значно погіршив прогноз від'ємного сальдо поточного рахунку: у 2024 році - з $11 млрд до $16,9 млрд, у 2025 році - з $17,6 млрд до $19 млрд, а у 2026 році він очікує його на рівні $23,8 млрд зі скороченням міжнародних резервів до $36,9 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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