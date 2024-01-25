Долар стабільний перед рішенням ЄЦБ і виходом даних про ВВП США

Долар США стабільний до більшості основних світових валют вдень у четвер напередодні публікації американських статданих і підсумків першого цього року засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,03%.

Результати засідання ЄЦБ буде оприлюднено о 15:15 EET у четвер. Ринок упевнений, що регулятор не стане змінювати ключові процентні ставки. Наразі ставка за депозитами становить 4%, ставка за кредитами - 4,5%, ставка за маржинальними кредитами - 4,75%.

Трейдери також чекають на попередні дані про ВВП США за четвертий квартал, які стануть відомі о 15:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що американська економіка зросла в жовтні-грудні на 2% у перерахунку на річні темпи після підйому на 4,9% кварталом раніше.

Пара євро/долар за даними на 13:46 кч торгується на рівні $1,0893 порівняно з $1,0887 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2727 проти $1,2726 за підсумками торгів у середу.

Курс долара долара в парі з єною становить 147,52 єни в порівнянні з 147,51 єни за підсумками попередньої сесії.