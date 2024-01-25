Європейські фондові індекси знижуються на обережних торгах напередодні рішення ЄЦБ

Європейські фондові ринки в четвер впали, оскільки інвестори з обережністю чекали на новини про останнє засідання Європейського центрального банку щодо встановлення політики.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2% .

Франкфурт буде у центрі уваги Європи у четвер, оскільки політики ЄЦБ зберуться, щоб визначити грошово-кредитну політику для єврозони загалом.

Хоча центральний банк на цьому засіданні, напевно, збереже відсоткові ставки на рекордно високому рівні, залишається невизначеність щодо того, коли чиновники вирішать, що інфляція більше не є проблемою, і вони зможуть почати знижувати ставки у спробі стимулювати економічне зростання в блоці.

Враховуючи це, прес-конференція президента Крістін Лагард після зустрічі становитиме особливий інтерес.

Ринки очікували зниження вже у квітні, але останні кілька тижнів знижували очікування, оскільки політики відмовилися від агресивних оцінок, особливо після того, як грудневий індекс споживчих цін єврозони піднявся до 2,9% з 2,4% попереднього місяця.

Тим не менш, у минулому кварталі єврозона, ймовірно, перебувала в стані рецесії, та отримала кволий старт у січні, що, ймовірно, зробить поточний період шостим кварталом поспіль із загалом незмінним або негативним зростанням.

Німецький індекс ділового клімату Ifo за січень буде опублікований пізніше під час сесії і вийде наступного дня після того, як інститут знизив прогноз економічного зростання найбільшої економіки Європи на 2024 рік.

У корпоративному секторі сезон квартальної звітності продовжився повним ходом.

Акції Givaudan зросли на 0,5% після того, як швейцарський виробник парфумерії та ароматизаторів звітував про основний прибуток за 2023 рік відповідно до очікувань, пославшись на високі показники свого парфумерного бізнесу, незважаючи на складну ринкову кон'юнктуру.

Акції Nokia зросли на 4,7% після того, як фінський постачальник телекомунікаційного обладнання перевершив очікування у четвертому кварталі, хоча повідомив про падіння операційного прибутку на 27%, викликане зниженням попиту на обладнання 5G у Північній Америці та уповільненням темпів зростання на таких ринках, як Індія.

Акції SEB впали на 1,4% після того, як шведський банк повідомив про чистий прибуток у четвертому кварталі, який трохи нижче очікувань ринку, хоча втрати були пом'якшені пропозицією про більші, ніж очікувалося, щорічні виплати акціонерам у вигляді дивідендів.