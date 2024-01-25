Ціни на золото падають перед виходом даних щодо ВВП; Мідь оптимістична на тлі стимулювання Китаю

Ціни на золото різко впали в четвер, оскільки очікування шквалу економічних сигналів у США та відсоткових ставок утримувало трейдерів від покупок жовтого металу, тоді як мідь цього тижня впевнено зростала після додаткових заходів стимулювання з боку Китаю.

Ціни на зливки впали на 0,7% у середу, в основному незважаючи на деяку слабкість долара, оскільки очікування ключових даних щодо валового внутрішнього продукту (ВВП) США та даних щодо інфляції призвело до більшої невизначеності щодо відсоткових ставок.

Жовтий метал постраждав через зростаючі ставки на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки пізніше, а не на початку цього року. Серія рекордних торгів на Волл-стріт також знизила попит на золото, оскільки трейдери переключилися на більш ризиковані та високоприбуткові активи.

Але, незважаючи на втрати, ціни на золото здебільшого залишилися у торговому діапазоні від 2000 до 2050 доларів за унцію, встановленому минулого тижня, оскільки погіршення геополітичних умов на Близькому Сході стимулювало попит на активи-притулки.

Спотове золото о 05:38 EET зросло на 0,1% до $2015,36 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото, що закінчується, у лютому стабілізувалися на рівні $2015,20 за унцію. Падіння ф'ючерсних цін нижче спотового курсу вказує на те, що трейдери очікують на короткострокове зниження цін на золото.

Увага ринку була зосереджена на ключових даних щодо ВВП за четвертий квартал, які мають бути опубліковані пізніше у четвер, які, як очікується, покажуть деяке уповільнення зростання. Але очікується, що економіка США також значно випереджатиме свої аналоги в розвиненому світі.

Дані за індексом цін PCE - ключовим індикатором інфляції ФРС - будуть опубліковані в п'ятницю і, ймовірно, покажуть, що інфляція у грудні залишалася стабільною. Стійкість економіки США та стійка інфляція дають ФРС більше можливостей для підтримки високих ставок протягом більш тривалого часу - попередження, яке було озвучено кількома представниками ФРС у січні.

Їхні попередження у поєднанні з високими показниками інфляції та ринку праці призвели до того, що трейдери поступово відмовлялися від ставок на те, що ФРС може розпочати зниження ставок вже у березні 2024 року. Ця тенденція призвела до того, що ціни на золото ознаменували слабкий початок 2024 року.

Високі ставки збільшують альтернативну вартість покупки злитків та зменшують привабливість жовтого металу. Хоча очікується, що золото зрештою виграє від зниження ставок у США цього року, потенційні терміни зниження залишаються невизначеними.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,2% до $3,8678 за фунт, але залишалися близькими до тритижневого максимуму в середу.

Настрій щодо червоного металу посилився після того, як центральний банк Китаю несподівано знизив норму обов'язкових резервів для місцевих банків, що, як очікується, звільнить в економіку майже 140 мільярдів доларів ліквідності.

Народний банк також послабив вимоги до кредитування для сектора нерухомості, орієнтованого на сировинні товари, і заявив, що у розробці є додаткові заходи щодо сприяння відновленню економіки Китаю.

Ці кроки допомогли послабити побоювання з приводу послаблення попиту з боку найбільшого імпортера міді у світі, який був ключовим фактором для цін на червоний метал минулого року.

Проте перспективи попиту мідь залишаються невизначеними, особливо у тлі потенційного спаду над ринком електромобілів. Виробник електромобілів Tesla Inc зафіксував слабші, ніж очікувалося, доходи в четвертому кварталі і відзначив слабше зростання продажів у 2024 році.