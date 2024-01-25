Долар стабільний поблизу 6-тижневого максимуму напередодні ВВП США; спостерігаю за засіданням ЄЦБ

У четвер долар в цілому залишався стабільним поблизу шеститижневого максимуму, оскільки інвестори чекають на дані ВВП і інші дані цього тижня, щоб оцінити, куди рухаються ставки в США, тоді як євро був слабким напередодні засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться сьогодні.

Дані напередодні показали, що ділова активність у США в січні зросла, а інфляція, схоже, знизилася, при цьому деякі ціни, що стягуються компаніями за свою продукцію, впали до найнижчого рівня більш ніж за 3,5 роки.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести конкурентів, зріс на 0,06% до 103,33 після падіння на 0,2% у вівторок, оскільки трейдери консолідували свої позиції перед засіданням Федеральної резервної системи з питань політики наступного тижня .

Очікується, що перше значення внутрішнього валового продукту США за четвертий квартал покаже, що економіка стійка до різкого підвищення відсоткових ставок, сказала Керол Кінг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia.

"На наш погляд, свідчення все ще активної економічної діяльності в США на тлі слабкого економічного зростання в Європі та Китаї можуть підтримати долар США", - сказала вона.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що ВВП США у четвертому кварталі зросте на 2% у річному обчисленні.

Інші дані щодо США цього тижня включають ключовий показник інфляції ФРС - дані про витрати на особисте споживання (PCE) - у п'ятницю.

Наступного тижня очікується, що позиція ФРС залишиться незмінною, але коментарі голови Джерома Пауелла будуть ретельно вивчені, щоб оцінити, чи центральний банк США готовий почати знижувати відсоткові ставки.

Трейдери різко скоротили бети (bets) на скоре та сильне зниження ставок. Ринки нині оцінюють ймовірність зниження ставки у березні в 41%, як показує CME FedWatch tool, порівняно з 88% місяцем раніше.

Трейдери також прогнозують зниження ставок на 130 базисних пунктів цього року порівняно зі 160 б.п. наприкінці 2023 року.

В Азії офшорний китайський юань зріс на 0,06% - до $7,1648 за долар.

Центральний банк Китаю оголосив про сильне скорочення банківських резервів. Цей крок призведе до вливання близько $140 млрд готівки в банківську систему і стане потужним сигналом підтримки крихкої економіки та падіння фондових ринків.

Цей крок було зроблено після повідомлення про пакет допомоги на суму 278 мільярдів доларів, який покликаний допомогти стабілізувати постраждалий фондовий ринок.

"Хоча ці заходи, ймовірно, підтримають юань і загальні настрої на ринку в короткостроковій перспективі, вони навряд чи стануть панацеєю", - сказав голова азіатського валютного підрозділу InTouch Capital Markets Кіран Вільямс.

«Перспективи юаня багато в чому залежать від настроїв інвесторів, і без зниження MLF/LPR реальна ставка залишиться високою, а проблеми з довірою збережуться».

Японська єна ослабла на 0,16% до 147,75 за долар, повернувши частину свого зростання в середу, оскільки трейдери звернули увагу на агресивний настрій Банку Японії.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у вівторок, що перспективи досягнення цільового показника інфляції, встановленого центральним банком, поступово зростають, що посилює очікування того, що країна може незабаром відмовитися від своєї надм'якої грошово-кредитної політики.

Тим часом євро впав на 0,07% до $1,0875 напередодні засідання ЄЦБ, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на стабільному рівні, а основну увагу буде приділено коментарям офіційних осіб.

ЄЦБ завершив свій найшвидший цикл підвищення ставок у вересні, але був непохитним у тому, що навіть обговорення розвороту було б передчасним, оскільки ціновий тиск ще не повністю усунено, а важливі переговори щодо заробітної плати все ще продовжуються.

Ринки очікують на зниження ставки ЄЦБ цього року на 130 б.п.

Австралійський долар подешевшав на 0,09% до $0,657, а новозеландський долар упав на 0,11% до $0,610. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2706, знизившись на 0,13% за день.