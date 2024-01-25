S&P 500 досяг ще одного рекордного максимуму завдяки стрибку Netflix та виробників чіпів

Індекс S&P 500 в середу піднявся до свого четвертого рекордного максимуму, оскільки акції Netflix зросли після вражаючих квартальних результатів та сильного звіту ASML, що сприяло зростанню акцій виробників чіпів.

Маючи оптимізм щодо найцінніших компаній Волл-стріт, Microsoft досягла рекордного рівня, вперше піднявши свою ринкову вартість вище $3 трлн.

Індекс Nasdaq досяг найвищого рівня з січня 2022 року і зараз менш ніж на 4% нижче за свій рекордний максимум в листопаді 2021 року.

Акції Netflix підскочили на 10,7% до дворічного максимуму після того, як сильне зростання числа передплатників зміцнило впевненість інвесторів у тому, що компанія виграла війну потокового мовлення завдяки припиненню розголошення паролів та потужному контенту.

Індекс комунікаційних послуг S&P 500, до якого входить Netflix, зріс на 1,2% і також досяг дворічного максимуму.

Alphabet і Meta Platforms, що входять до так званої групи важковаговиків «Чудової сімки», які багато в чому сприяли відновленню індексу S&P 500 у 2023 році, додали більше 1%.

«Компанії з технологічним потенціалом - зокрема «Чудова сімка» та тема штучного інтелекту - минулого року продемонстрували шалені доходи та прогнози. Протягом наступних 10 днів ми побачимо, як це закінчиться, але перші ознаки, безумовно, є досить позитивними», - сказав Майк. Діксон, керівник дослідницького відділу Horizon Investments.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,08% і завершив сесію на позначці 4868,55 пунктів.

Незважаючи на зростання індексу S&P 500, кількість акцій, що падають, в індексі перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 2,5 до одного.

Індекс Nasdaq додав 0,36% до 15 481,92 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,26% до 37 806,39 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,4 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції Tesla впали на 0,6% і чинили тиск на індекс S&P 500. Автовиробник мав опублікувати результати за грудневий квартал після закриття торгів.

Індекс напівпровідників Philadelphia SE зріс на 1,54% до рекордно високого рівня після того, як оптимістичні результати виробника виробничого обладнання ASML Holding вказали на відновлення світового попиту на чіпи.

Акції Nvidia та Broadcom підскочили більш ніж на 2% і досягли рекордного рівня. За даними LSEG, трейдери обміняли акції Nvidia на суму понад 34 мільярди доларів - більше, ніж будь-які інші акції на Уолл-стріт.

Акції AT&T впали на 3% після прогнозу річного прибутку нижче за очікування, а акції DuPont De Nemours впали на 14% після прогнозу збитків у четвертому кварталі.

Щодо даних, дослідження показало, що ділова активність у січні зросла, а інфляція, схоже, знизилася, що дозволяє припустити, що економіка почала 2024 рік на сильній ноті.

Стійка економіка США та невизначеність щодо термінів зниження відсоткових ставок змусили інвесторів переглянути свої ставки на те, як швидко Федеральна резервна система знизить ставки цього року.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери тепер вбачають 85,5% ймовірність зниження ставки в травні. Раніше трейдери очікували на зниження ставок вже в березні.