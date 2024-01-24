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Долар дешевшає до основних валют, ринок очікує засідання ЄЦБ і даних про ВВП США
14:35 24.01.2024 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,46%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.
Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0899 порівняно з $1,0855 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2742 проти $1,2687 за підсумками торгів у вівторок.
Вартість американської валюти в парі з єною опустилася до 147,50 єни проти 148,38 єни за підсумками попередніх торгів.
Трейдери очікують засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), що відбудеться в четвер. Ринок упевнений, що європейський регулятор не змінюватиме параметрів грошово-кредитної політики на майбутньому засіданні, і уважно стежитиме за заявами глави ЄЦБ Крістін Лагард.
"Ми не чекаємо якихось особливих нових сигналів від майбутнього засідання ради керуючих ЄЦБ", - говорить головний європейський економіст Citi Арно Марес, слова якого наводить Market Watch.
Експерт зазначає, що пом'якшення політики ЄЦБ, ймовірно, не слід очікувати раніше літа, оскільки темпи ослаблення інфляції в єврозоні будуть повільнішими.
У четвер також будуть опубліковані попередні дані про динаміку ВВП США за четвертий квартал. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів зростання американської економіки в жовтні-грудні до 2% з 4,9% у третьому кварталі.
У п'ятницю Мінторг США оприлюднить звіт про доходи і витрати американців у грудні, що містить ключовий індикатор інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).
Наразі трейдери оцінюють імовірність зниження ставки американським ЦБ у березні в 46,2% проти 75,6% місяць тому, за даними CME FedWatch.
Офшорний юань зміцнюється під час торгів завдяки активізації продажу доларів китайськими держбанками, зазначає Bloomberg.
Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) повідомив у середу, що з 5 лютого знизить норму резервування для банків на 0,5 відсоткового пункту (п.п.). Це надасть змогу вивільнити ринкову ліквідність у розмірі 1 трлн юанів ($140,85 млрд), заявив глава НБК Пань Гуншен.
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився під час торгів до 7,1565 юаня з 7,1671 юаня на закриття попередньої сесії.
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