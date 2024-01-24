Європейські акції зростають на тлі загалом оптимістичних звітів; Очікуються дані PMI

Європейські фондові ринки зросли у середу, оскільки інвестори засвоїли потік корпоративних доходів напередодні публікації останніх даних про ділову активність у регіоні.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,9% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,6% .

Європейські акції розпочали день із позитиву, але інвестори очікують на дані PMI у виробничому секторі єврозони, які в четвер намалюють більш чітку картину економіки напередодні засідання центрального банку регіону.

Очікується, що Європейський центральний банк цього місяця збереже ставки на стабільному рівні, особливо після того, як індекс споживчих цін єврозони у грудні піднявся до 2,9% з 2,4% у попередньому місяці, але слабкий характер зростання в регіоні змушує інвесторів чекати , що центральний банк почне знижувати відсоткові ставки влітку.

Дані PMI, ймовірно, підтвердять, що в січні виробничий сектор, як і раніше, знаходиться на території спаду.

Німецький інститут Ifo в середу знизив свій прогноз економічного зростання на 2024 рік і тепер очікує, що найбільша економіка Європи цього року зросте на 0,7% замість 0,9%, які раніше прогнозувалися в середині грудня.

Тим часом, сезон звітності дійсно почався: виробник напівпровідникового обладнання ASML взяв на себе головну роль, повідомивши про прибуток за четвертий квартал, який перевершив очікування, і про кращі квартальні замовлення за всю історію, що призвело до зростання її акцій більше ніж на 6%.

Однак, голландська компанія зберігає обережний прогноз на 2024 рік, оскільки стикається з новими обмеженнями на експорт до Китаю.

Barry Callebaut, найбільший у світі виробник шоколаду, заявив у середу, що обсяги його продажів трохи зросли за три місяці до кінця листопада, незважаючи на складну ринкову кон'юнктуру з рекордно високими цінами на какао.

Бюджетна авіакомпанія easyJet заявила, що зазнала втрат від конфлікту на Близькому Сході у розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів, але заявила, що очікує на скорочення втрат у першому півріччі, і повідомила про позитивну динаміку бронювання на літо. Її акції зросли більш як на 4%.

Акції Alstom впали на 0,5% після того, як французький виробник поїздів повідомив у середу про зростання продажів у третьому кварталі, але заявив, що все ще вивчає можливість збільшення капіталу, оскільки підтвердив свої річні цілі.