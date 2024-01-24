Азіатські акції падають, через фіксацію прибутку в Японії; Alibaba стимулює технологічне ралі в Гонконгу

Більшість азіатських акцій у середу знизилися, оскільки змішані сигнали Банку Японії спровокували деяку фіксацію прибутку на японських ринках, тоді як акції Гонконгу різко підскочили на тлі техно-ралі, викликаного Alibaba Group.

Падіння китайських акцій, схоже, відновилося: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% та 0,4% відповідно. Обидва індекси у вівторок трохи відновилися з п'яти- і чотирирічних мінімумів після повідомлення про те, що китайський уряд планує пакет підтримки місцевих акцій у розмірі 2 трильйони юанів (278 мільярдів доларів).

Але настрої щодо Китаю залишалися слабкими на тлі побоювань щодо уповільнення економічного відновлення після COVID.

Азіатські ринки в цілому були налякані, оскільки трейдери залишалися в напрузі через більш високі та довгострокові процентні ставки в США, особливо напередодні ключових економічних показників і великих доходів від технологічних компаній, які мають вийти пізніше цього тижня. Але серія рекордних результатів на Волл-стріт обмежила будь-які великі втрати.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, слідуючи за стриманими показниками нафтогазового гіганта Woodside Energy Ltd після того, як компанія зафіксувала менше, ніж очікувалося, зростання виручки в четвертому кварталі.

У австралійських акціях також спостерігалася деяка фіксація прибутку, причому ASX залишається в межах видимості рекордного максимуму.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3%, у той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали відкриття після того, як індійські акції постраждали від сильної фіксації прибутку на останніх сесіях.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX впали на 0,7% та 0,5% відповідно, що призвело до втрат в Азії, оскільки інвестори зафіксували прибуток від двох нещодавно досягнутих 34-річних максимумів.

Настрою щодо Японії також були зіпсовані неоднозначними сигналами Банку Японії. У той час як центральний банк в основному зберіг свою ультра-голубину позицію після завершення дводенного засідання у вівторок, керуючий Кадзуо Уеда сигналізував про більший прогрес у напрямку остаточного припинення негативних процентних ставок у Японії.

Уеда заявив, що Банк Японії, як і раніше, дотримуватиметься м'якої політики навіть після зниження ставок з рекордно низького рівня. Але будь-які зміни у позиції центрального банку сигналізують про припинення надм'яких умов, у яких японські ринки перебували протягом майже десятиліття.

М'яка позиція Банку Японії стала ключовим фактором нещодавнього ралі акцій Японії: Nikkei зафіксував зростання більш ніж на 30% у 2023 році.

Гонконгський індекс Hang Seng став винятком за день, піднявшись на 1,3% на тлі зростання акцій важковагових технологічних компаній. Alibaba Group лідирувала, піднявшись на 5% після того, як з'явилися повідомлення про те, що співзасновники Джек Ма та Джо Цай у четвертому кварталі купили акції найбільшої компанії електронної комерції на суму $200 млн.

Звіт показав, що акції Alibaba у Гонконгу відновилися порівняно з 15-місячним періодом, а також сприяли зростанню ширших акцій технологічних компаній у Hang Seng.

Акції Peers Baidu Inc та Tencent Holdings Ltd, які разом з Alibaba входять до китайського тріо BAT, зросли на 4,9% та 1,4% відповідно.

Проте Hang Seng торгувався поблизу 15-місячного мінімуму, оскільки настрої щодо Китаю, який є ключовим драйвером ринку Гонконгу, залишалися слабкими.