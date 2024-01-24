Долар коливається близько 6-тижневого максимуму; Єна росте після коментарів Банку Японії

У середу долар коливався близько шеститижневого максимуму по відношенню до основних валют, оскільки інвестори зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система не поспішатиме знижувати відсоткові ставки через стійку економіку США.

Проте японська єна зросла, оскільки очікування відміни стимулюючих заходів вже у березні зросли після агресивних коментарів Банку Японії у вівторок.

Індекс долара США, який відстежує курс валюти до шести конкурентів, включаючи євро та єну, залишився на рівні 103,48 після зростання на попередній сесії до позначки 103,82, найвищого рівня з 13 грудня.

За даними застросунку ймовірності ставок LSEG, у вівторок ринок ф'ючерсів на процентні ставки США оцінював ймовірність зниження ставок у березні приблизно в 47%, що вище, ніж пізно ввечері в понеділок, але нижче ніж 80% приблизно два тижні тому.

2024 року ф'ючерсні трейдери роблять ставку на зниження ставок на п'ять чвертей пункту. Два тижні тому вони чекали на шість.

В останніх коментарях перед тим, як представники ФРС вступили в період затишшя перед своїм політичним рішенням від 31 січня, президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в п'ятницю, що, на її думку, грошово-кредитна політика перебуває у "хорошому стані", і передчасно думати про неминучість зниження ставок.

Раніше того ж тижня керуючий ФРС Крістофер Воллер заявив, що політики діятимуть «обережно та повільно», що трейдери сприйняли як опір ціноутворенню з метою швидкого падіння ставок.

"Ринки коригуються на тлі чуток про те, що зниження ставок наближається і відбувається швидко", що призвело до зміцнення долара, - сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

"Це відповідає загальній схемі опору зниженню інфляції в міру того, як центральні банки наближаються до своєї кінцевої мети, і викликало переосмислення того, як швидко грошово-кредитна політика повернеться на нижчі рівні", - додав він. "Ми бачили, як чиновники ЄЦБ (Європейського центрального банку) також відкинули очікування зниження ставок, відповідно до Федеральної резервної системи".

ЄЦБ ухвалить рішення щодо політики у четвер. Жодних змін у процентних ставках не очікується, але інвестори стежитимуть за тоном заяви та прес-конференцією голови центрального банку Крістін Лагард, щоб отримати підказки про те, в якому напрямку рухатимуться ставки.

Євро залишається на рівні $1,08565 після падіння до $1,0822 у вівторок, уперше з 13 грудня.

Стерлінг трохи підвищився до $1,2694, відновивши деяке зростання після нічного падіння на 0,2%. Банк Англії оголосить про своє політичне рішення 1 лютого.

Японська єна трохи зміцнилася в середу після волатильної сесії на день раніше, після того, як Банк Японії вирішив зберегти параметри стимулювання без змін, як і очікувалося, але голова центрального банку Кадзуо Уеда натякнув на можливе припинення негативних ставок у квітні або навіть березні.

Долар упав на 0,17% до 148,085 єни після падіння з 146,99 до 148,70 у вівторок.

Банк Канади збереться у середу і, як очікується, залишить ключову ставку овернайт без змін на 22-річному максимумі 5%.

Долар США залишається на рівні 1,3462 канадського долара після падіння на 0,15% у вівторок.

Китайський юань залишався стабільним у офшорній торгівлі на рівні 7,1660 за долар, залишаючись поблизу майже двотижневого максимуму 7,1635 з вівторка, коли агентство Bloomberg повідомило, що китайські політики прагнуть мобілізувати близько 2 трильйонів юанів (278,86 мільярда доларів) до стабілізаційного фонду для підтримки слабкого фондового ринку.