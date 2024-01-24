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S&P 500 втретє поспіль закрився на рекордно високому рівні
08:06 24.01.2024 |
Індекс S&P 500 у вівторок піднявся до рекордно високого рівня закриття, оскільки інвестори засвоїли змішані результати перших квартальних результатів і чекали на безліч звітів від Tesla та інших компаній пізніше цього тижня.
Це був третій поспіль історичний максимум для еталонного фондового індексу, і багато інвесторів розглядають майбутні квартальні звіти впливової групи компаній з великою капіталізацією, "Чудова сімка", як ключ до того, чи продовжиться нещодавнє ралі Волл-стріт або втратить оберти.
"Завтра і в четвер буде крещендо звітів, а наступний тиждень буде ще більш завантаженим", - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B. Riley Wealth. «Нам є над чим подумати протягом цього та наступного тижня, і це, швидше за все, позитивно вплине на ринок».
У подовженій торгівлі акції Netflix зросли на 3,2% після того, як сервіс потокового відео перевершив оцінки Волл-стріт кількості передплатників у четвертому кварталі, чому сприяла велика кількість шоу.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,29% і завершив сесію на позначці 4864,59 пунктів.
Індекс Nasdaq додав 0,43% до 15 425,94 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,25% до 37 905,45 пунктів.
Акції Verizon Communications зросли на 6,7% після прогнозу високого річного прибутку та повідомлення про найвищий квартальний приріст передплатників майже за два роки, а акції Procter & Gamble зросли на 4,2% після того, як компанія перевершила очікування на прибуток у другому кварталі .
Акції 3M впали на 11% після прогнозу слабкого річного прибутку, а акції Johnson & Johnson впали на 1,6% після того, як квартальні результати виявилися трохи вищими за очікування.
Акції D.R. Horton впали більш ніж на 9% після того, як житлово-будівельна компанія не виправдала прогнозів прибутку в першому кварталі.
Акції Tesla подорожчали на 0,2% напередодні звіту, що вийде пізно увечері в середу.
За даними LSEG, аналітики в середньому прогнозують, що прибуток S&P 500 у четвертому кварталі зріс на 4,6% у річному обчисленні порівняно із зростанням на 7,5% у третьому кварталі.
Оцінки фондового ринку здаються високими. За даними LSEG, індекс S&P 500 торгується приблизно в 20 разів вище за очікуваний 12-місячний прибуток, що значно перевищує його довгостроковий середній показник у 16 разів.
"Прибуток за всіма класами акцій досяг піка і знижуватиметься в міру ослаблення економіки та уповільнення зростання доходів", - заявив у примітці старший стратег по глобальному ринку Wells Fargo Самір Самана.
Нещодавнє зростання Волл-стріт було викликане очікуваннями зниження відсоткових ставок та оптимізмом щодо штучного інтелекту, який допоміг підняти філадельфійський індекс чіпів більш ніж на 5% у 2024 році, додавши до минулорічного зростання на 65%.
Індекс особистих споживчих витрат (PCE) - ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи, а також показання S&P Global PMI та попередні дані щодо ВВП за четвертий квартал цього тижня матимуть ключове значення для оцінки наступного рішення центрального банку щодо процентної ставки, під час зборів 31 Січня.
Згідно з опитуванням Reuters, ФРС зачекає до другого кварталу, перш ніж знижувати ставки, при цьому червень тепер здається вірогіднішим за травень.
Зростаючі емітенти індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 1,2 до одного.
Індекс S&P 500 встановив 34 нових максимуми та один новий мінімум; Nasdaq зафіксував 102 нових максимуми та 90 нових мінімумів.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,4 млрд акцій за попередні 20 сесій.
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