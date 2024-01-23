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Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни
14:57 23.01.2024 |
Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Увага ринку цього тижня спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. Трейдери впевнені в тому, що регулятор не змінюватиме ставки на майбутньому засіданні, і чекатимуть від голови ЄЦБ Крістін Лагард сигналів про те, коли може розпочатися пом'якшення грошово-кредитної політики, зазначає Trading Economics.
Минулого тижня Лагард сказала, що ЄЦБ, ймовірно, опустить ставки влітку поточного року.
Пара євро/долар за даними на 14:05 EET торгується на рівні $1,0869 порівняно з $1,0885 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2705 проти $1,2711 за підсумками торгів у понеділок.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 148,08 єни проти 148,11 єни за підсумками попередніх торгів.
Банк Японії залишив незмінними основні параметри грошово-кредитної політики (ГКП) за підсумками дводенного засідання, що завершилося у вівторок.
Короткострокову відсоткову ставку за депозитами комерційних банків у ЦБ збережено на рівні мінус 0,1% річних, цільову прибутковість десятирічних держоблігацій - близько нуля, йдеться в заяві японського центробанку. Аналітики та економісти також не очікували змін у ГКП на січневому засіданні.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда на пресконференції після засідання заявив, що "ймовірність досягнення нашої цілі щодо інфляції поступово підвищується". "Але важко оцінити кількісно, наскільки близько ми підійшли", - додав він.
Уеда зазначив, що ЦБ розгляне питання про припинення надм'якої ГКП, коли буде впевненим у досягненні цієї цілі. При цьому, за його словами, фінансові умови, ймовірно, залишаться дуже м'якими, навіть якщо Банк Японії відмовиться від політики негативних ставок.
Пара долар/юань у вівторок торгується на рівні 7,1463 юаня проти 7,1941 юаня на закриття попередньої сесії.
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