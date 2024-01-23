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Із початку року бізнес отримав «доступних кредитів» на 4 мільярди
Із початку січня банки видали бізнесу 787 кредитів у межах програми "Доступні кредити" на 4,3 млрд грн.
Про це пресслужба Міністерства економіки.
Зокрема, за останній тиждень 254 підприємці отримали кредити на 1,6 млрд грн. Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн.
Із початку 2024 року підприємці взяли найбільше кредитів на поповнення обігових коштів - на 1,9 млрд грн. Ще 1 млрд грн кредитів банки видали переробним підприємствам, 880 млн грн - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 544 млн грн - на реалізацію інвестиційних проектів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (49%), оптової та роздрібної торгівлі (26%), а також переробної промисловості (16%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та місто Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.
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