Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Із початку року бізнес отримав «доступних кредитів» на 4 мільярди

12:50 23.01.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Із початку січня банки видали бізнесу 787 кредитів у межах програми "Доступні кредити" на 4,3 млрд грн.

Про це пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, за останній тиждень 254 підприємці отримали кредити на 1,6 млрд грн. Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн.

Із початку 2024 року підприємці взяли найбільше кредитів на поповнення обігових коштів - на 1,9 млрд грн. Ще 1 млрд грн кредитів банки видали переробним підприємствам, 880 млн грн - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 544 млн грн - на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (49%), оптової та роздрібної торгівлі (26%), а також переробної промисловості (16%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та місто Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4544
  0,0023
 0,01
EUR
 1
 40,6905
  0,1023
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5167  0,08 0,20 38,1300  0,10 0,27
EUR 40,9013  0,05 0,12 41,7050  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4500  0,02 0,05 37,4567  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес