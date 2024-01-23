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Христофор Колумб
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,4543 грн/$1
12:43 23.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 23 січня 2024 року.
|Показник
|22.01.2024
|23.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.4691
|37.4543
|-0.04
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 23 січня - 37,4521 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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